Safir ve Yakut Bakımından Zengin Gezegenler Keşfedilebilir

NASA'nın Güneş sistemi dışında keşfettiği "Süper Dünya" kategorisine giren gezegenleri araştıran araştırmacılar, elde ettikleri bulgulara göre safir ve yakut bakımından zengin gezegenler keşfedilebileceğini açıkladı.

Güneş dışındaki diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri araştıran araştırmacılar, buldukları gezegenleri sınıflandırırken Dünya'dan büyük bazı gezegengenleri Süper Dünya olarak adlandırıyorlar. Süper Dünya'ların gizemini çözmek için araştırmalar yapan İsviçreli ve İngiltereli araştırmacılar, bu gezegenlerin nasıl şekillenmiş olabileceklerine dair bazı bulgular elde etti.

Gezegenler, yeni doğan yıldızların etrafındaki tozlar ve gezegen öncesi gaz disklerinin birleşmesiyle oluşurlar. Gezegenlerin sıcaklıkları da oluşan gezegenin yıldıza olan uzaklığına bağlı olarak değişir. Değişen sıcaklıkların kimyasal olarak farklı maddelerin oluşmasına izin verdiği düşünüldüğünde yeni keşfedilen gezegenlerin farklı maddeler içereceği düşünülüyor. Araştırmacılar bu bulguları değerlendirerek safir ve yakut bakımından zengin gezegenler keşfedebileceklerini öne sürdüler.

İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde Güneş sistemi dışındaki gezegenler üzerinde çalışan bilim insanı Caroline Dorn, Space.com'a yaptığı açıklamada "Gezegenlerin, özellikle Süper Dünya'ların, madde çeşitliliğinin düşünüldüğünden çok daha büyük olduğunu gösterdik." dedi.

Daha önceki çalışmalarda, bilim insanlarının Süper Dünya'ların demir ağırlıklı olduğunu düşündüğünü belirten Dorn, keşfedilecek yeni Süper Dünya gezegenlerinin safir ve yakut gibi maddelerin yanında kalsiyum ve alüminyum bakımından da zengin olabileceğini açıkladı. Yapılan hesaplara göre safir ve yakut bakımından zengin olan gezegenin, Dünya'dan %10 ile %20 oranında daha az yoğun olması gerekiyor.

Daha önceki Süper Dünya keşifleri ile kendi çalışmalarının sonuçlarını karşılaştıran ekip, düşük yoğunluklu 55 Cancri ve WASP-47'yi inceledi ve elde ettikleri bulguların daha önceki keşifleri doğruladığını açıkladı. Çalışmaların tamamına 18 Aralık'ta yayınlanan bu makaleden ulaşabilirsiniz.