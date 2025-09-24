Tümü Webekno
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Duyuruldu

Sega, 2 oyunu tek oyunda sunan Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’ı duyurdu. Fragmanı ve çıkış tarihi açıklanan oyun, Yakuza 3'ün remake'i ve tamamen yeni bir hikâyeyi içeriyor.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sega imzası taşıyan suç temalı aksiyon macera oyunu serisi Yakuza, uzun yıllardır hayatımızda olan ve dünya çapında çok sevilen bir seri olmayı başarmıştı. Bu yüzden de hayranlar, Yakuza serisinde sırada ne olduğunu merak ediyordu. Sega, beklenen duyuruyu dün itibarıyla resmen yaptı.

Şirket, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties’ı resmen duyurdu. 2 farklı deneyimi tek bir oyun içinde sunacak yapımın çıkış tarihi açıklanırken fragmanı da paylaşıldı. Gelin oyun hakkında paylaşılan detaylara bakalım.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties fragmanı

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, 12 Şubat 2026’da piyasaya sürülecek

yaku

Geliştirici tarafından yapılan açıklamalara göre Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, 12 Şubat 2026’da ikisi bir arada bir deneyim olarak oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyun, **PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC **için çıkış yapacak. Şu anda ön siparişe açıldığını da belirtelim.

Yakuza Kiwami 3, 2009 yılında PS3 için çıkış yapan ve çok sevilen ikonik oyun Yakuza 3’ün günümüze uyarlanmış remake versiyonu olarak geliyor. Bu oyunda günümüze uyarlanmış grafikler başta olmak üzere her şeyin iyileştirildiğini görüyoruz. Sevdiklerini korumak için savaşan Kazuma Kiryu’nun hikâyesi işleniyor, oyuncular aksiyon dolu maceralara atılıyor.

Dark Ties ise tamamen yeni bir oyun. Bu oyunda Yakuza 3’ten hatırlayacağınız Yoshitaka Mine’nin yepyeni hikâyesi konu edinilecek. Oyuncular, tamamen ayrı bir deneyim olarak Dark Ties’ı oynayabilecek. Oyunda başarılı bir şirketi yönetirken bir anda her şeyini kaybeden ve karanlık yakuza dünyasına göre Mine’nin yaşadıklarını göreceğiz.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties fiyatı

Platform Fiyatı (standart sürüm) Fiyatı (Deluxe sürüm)
Steam 54,99 dolar 69,99 dolar

Oyun, şu anda Türkiye'de yalnızca Steam üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Xbox ve PlayStation için henüz sayfası açılmamış.

Oyunlar

