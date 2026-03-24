Yapay Zekâ Bilgilerinin Daha Akılda Kalıcı Olduğu Bulundu: Ama Çaktırmadan Siyasi Görüşünüzü Bile Değiştirebiliyor!

Yapılan yeni bir araştırma, insanların yapay zekânın verdiği yanıtlardan daha iyi öğrenebildiğini ortaya koydu. Ancak yapay zekâ yanıtlarının siyasi görüşleri bile değiştirebildiği görüldü.

Gökay Uyan

Yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın çok önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Günümüzde çoğu insan bilgileri artık yapay zekâ destekli sohbet botları üzerinden alıyor. Hatta Google bile bir arama yaptığınızda ilk olarak en üstte size yapay zekâ yanıtlarını gösteriyor.

Bu ayın başında Yale tarafından gerçekleştirilen bir araştırma da yapay zekâ tarafından verilen yanıtların insanlar üzerindeki etkilerini ele aldı. Çalışma sonuçları; yapay zekânın insanlar için öğrenme konusunda daha iyi olduğunu, hatta fikirlerini bile değiştirebildiğini ortaya koydu.

Yapay zekâ yanıtları daha iyi öğretiyor

Daniel Karell ve ekibi, yapay zekâ tarafından verilen yanıtları insanlar tarafından verilen yanıtlarla kıyasladı ve hangisinden daha iyi öğrenildiğini test etmeyi amaçladı. Bunu test etmek için katılımcılara bazıları insanlar tarafından, bazıları ise ChatGPT gibi yapay zeka araçları tarafından yazılmış kısa tarihi olay özetleri gösterildi. Sonrasında ise hatırladıkları şeylere dair sorular yöneltildi.

Sonuçlarda yapay zekânın yazdığı özetleri okuyan kişiler, tutarlı bir şekilde daha fazla soruyu doğru yanıtladı. Karell, bunu yapay zekânın bilgiyi sunma biçimine bağladı. Öyle ki daha mantıklı, herkesin anlayabileceği dilde daha açıklayıcı, daha net, daha akıcı ve basit bir şekilde bilgileri sunmasının öğrenmeyi kolaylaştırdığını ifade etti.

Siyasi görüşleri değiştirebiliyor

Ancak bunun bir dezavantajı da bulundu. PNAS Nexus’ta yayımlanan bir sonraki makalede aynı ekip, yapay zekâ yanıtlarının sadece daha iyi öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda siyasi görüşleri de etkilediğini buldu. Yapay zekâ özetinin liberal bir bakış açısıyla sunulması durumunda, okuyucular daha liberal görüşlerle ayrıldılar. Muhafazakâr bir bakış açısı ise tam tersi etki yarattı.

Bilim insanları bunun nedeninin, yapay zekânın sadece gerçekleri sunmakla kalmayıp, onları daha mantıklı ve ikna edici bir şekilde çerçevelemesinden kaynaklandığına inanıyor. Bu da yapay zekânın yanıtına göre insanların manipüle edilebilme ihtimali nedeniyle endişe verici bir durum.

