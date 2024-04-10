ABD'de kongreye sunulan yeni yasa teklifi, yapay zekâ geliştiricilerin kullandıkları telifli materyalleri açıklamalarını zorunlu kılıyor.

Yapay zekânın son dönemdeki büyük atılımı ile birlikte kaçınılmaz olarak yasal düzenlemeler de hayatımıza giriyor. Yine de alandaki kurallar ve kanunlar henüz tam olarak oturmuş değil ve tartışmaları çözmek için çalışmalar devam ediyor. En tartışmalı konular arasında yer alan telifli materyallerin yapay zekâ eğitiminde kullanılması konusunda ise ABD'de kongreye yeni bir teklif sunuldu. Kongre üyesi Adam Schiff tarafından sunulan "Üretken yapay zekâ telif açıklama kanunu" yasalaşırsa, yapay zekâ üreticileri kullandıkları kaynakları açıklamak durumunda kalacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kongre Üyesi Schiff, "Yapay zekâ ekonomimizi, politik sistemimizi ve günlük yaşamlarımızı değiştirecek yıkıcı bir potansiyele sahip. Yapay zekânın muazzam potansiyeli ile etik kurallar ve korumalara duyulan hayati ihtiyacı dengelememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Amaç yaratıcılığı korumak

Kongre üyesi, yaptığı açıklamalarda bu kanun teklifinin inovasyonlara öncülük ettiğini ancak aynı zamanda da yaratıcı kişilerin haklarını ve katkılarını korumayı amaçladığını, bu kişilerin çalışmalarının yapay zekâ eğitimi için kullanıldığında biglilendirildiklerinden emin olmayı sağladığını da söyledi. RIAA, SAG-AFTRA ve WGA gibi sanatçı sendikaları da bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı.

Teklifin kongreden geçip kanunlaşması durumunda yapay zekâ geliştiricileri, araçları kamuya açmadan en az 30 gün önce bilgilendirmede bulunmak durumunda kalacak. Ayrıca var olan araçları için de bu bilgileri paylaşmaları gerekecek. Aksi durumda şirketlere ceza kesilecek. Verilecek ceza ise şirketlerin geçmişine ve boyutuna göre değişecek.