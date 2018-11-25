Gün geçtikçe hayatımıza daha fazla giren yapay zeka, sürekli farklı tartışmalar ile gündeme gelirken bu konunun uzmanları, yapay zeka ile insanı ayırt edebilecek şeyleri araştırıyor

Gün geçmiyor ki yapay zeka ile ilgili yeni bir haber, tartışma ya da gelişme karşımıza çıkmasın. Sürekli karşımıza farklı tartışmalar ve gelişmeler ile çıkan yapay zeka konusu, şimdi de farklı bir konu ile yine karşımızda. Gelecek konusunda komplo teorilerinden biri olan yapay zekanın insanlık ile savaşması ihtimali uzmanları korkutmuş olacak ki, yapay zeka ile insanı ayıracak şeyleri araştırmaya başlamışlar.

Peki siz de hayal edin, gelişmiş yapay zekaya sahip robotlar artık insan gibi de gözükmeye başladı. Yakın gelecekte insanlar ile yapay zekalı robotların görünüm olarak ayırt edilmesinin oldukça zorlaşacağı öngörülüyor. Siz karşınızdakinin bir robot mu yoksa insan mı olduğunu en kolay ve hızlı şekilde nasıl ayırt ederdiniz? Bu farkı tanımlayacak en iyi kelime nedir?

Bilim insanları bu konuda araştırma yaparken aynı zamanda insan beyni konusunda yeni bilgiler elde ederek yapay zeka ile ilgili bilinenler konusunda bizlere yardımcı oluyor.

Bundan 10 yıl önce sorsalar, mesajlaştığımız kişinin bir yapay zeka mı yoksa insan mı olduğunu anlamakta zorlanacağımıza inanır mıydınız? Eminiz ki çoğunuz "hadi oradan" der geçerdi. Ancak şimdiye baktığımızda internet üzerinden online hizmet veren firmaların web sitelerinden yazılı olarak yardım aldığımız müşteri temsilcisinin bir yapay zeka mı yoksa insan mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Diğer bir alternatif olarak da bir hikayenin insan elinden mi yoksa yapay zekadan mı çıktığını nasıl anlayabiliriz? Artık anlık yanıtlar verebilen yapay zeka teknolojisine sahipken, bu tür durumlara hazır olmak için geç bile kalmış olabiliriz.

MIT araştırma ekibinde görev yapan John McCoy, yapay zekanın sınırlarını anlamak için 1950'li yıllarda İngiliz bir bilim insanının öne sürdüğü testi kullanabileceğimizi söylüyor.

Bu teste göre, hakem olarak görev yapacak birden fazla kişiye farksız sohbet pencereleri açılıyor ve karşısındakinin yapay zeka mı yoksa insan mı olduğu söylenmeden belli bir sohbete başlaması söyleniyor. Eğer ki belli bir oranda hakem karşısındakinin yapay zeka mı yoksa insan mı olduğu konusunda yanılırsa Turing testi geçildi olarak kabul ediliyor.

Şimdilerde ise McCoy, bu Turing testi için belli bir tek kelimenin kullanıp kullanılamayacağını öne sürerek, yeni bir araştırmayı başlatmış bulunuyor. Bir insanı robottan ayırabilecek mutlak kelimeyi bulmaya çalışan araştırma ekibi, şimdiye kadar elde ettikleri sonuçları Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi içerisinde yayınladı.

Yapılan ilk deneyde McCoy, robot ile insanı birbirinden ayırabilecek mutlak kelimeyi 1000 kişiye sordu, gelen cevapları ise belli bir kategoriye göre ayırarak hepsinin ortak özelliklerini bulmaya çalıştı.

Bu araştırmanın sonucu olarak 1000 insanın en çok kullandığı kelimeler aşağıdaki gibi :

Şefkat

Sevgi

Hoşnutluluk

İnsan

Empati

Robot

İnsanlık

Canlı

Merhamet

Duygu

Çoğunlukla duygu içerikli kelimelerin kullanılmış olmasını vurgulayan McCoy, her 10 katılımcıdan birinin "Sevgi" kelimesini seçtiğini söyledi.

Yapılan araştırmanın ikinci aşamasında ise ilk deneyde insanların verdiği yanıtları tamamen bağımsız başka insanlara sorarak ne düşündüklerini öğrenmek istedi. Bu ikinci deneyin sonucunda da yine "Sevgi" kelimesi diğerlerine oranla insan ile robotu ayırabilecek en kuvvetli kelime olarak ön plana çıktı.

Bunların yanında dikkat çeken bir ortak nokta ise çok fazla sayıda katılımcının kelimeleri sözlük anlamının dışında kullanmayı tercih etmesi oldu. Mizah ve kinaye konusunda robotların yetersiz olduğunu öne süren katılımcılar, robotların bir kinayeyi anlayamayacağını, bu sebeple insandan ayırmak için kullanılabileceğini söyledi.

McCoy'un en son olarak eklediği ve favorisi olarak gösterdiği öneri ise "Imm..." . Bir robotun hiç bir zaman kekelemeyeceğini veya takılmayacağını belirterek "zekice bir öneri" tanımında bulundu.

Peki siz robotları ve insanları tek bir kelime ile ayırt etmek isteseniz bu kelime ne olurdu?