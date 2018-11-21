Yapay zeka eğitimi konusunda dünyada öncü olmayı hedefleyen Çin, ilk ve orta öğretim için düğmeye bastı.

Çin Uluslararası Radyosu, gelecek yıldan itibaren Çin'deki ilk ve orta öğretim öğrencilerine hem seçmeli hem de temel müfredatta olmak üzere yapay zeka dersleri verileceğini açıkladı. Üstelik kitaplar şimdiden hazır.

"Çin'in ilk yapay zeka dersleri kitabı, ilk ve orta okul öğrencileri için hazırlandı ve 2019 yılında piyasada olacak. Ders kitaplarının bir kısmı Şanghay'da pilot programa başlamış durumda."

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında yayınlanan 3 aşamalı yol haritasında, Çin'in sivil alandan askeriyeye 150 milyar dolarlık bir yapay zeka değerine ulaşması planlanmıştı. Bu anlamda Çin hükümetinin yapay zeka eğitimlerine en temelden, gelecek nesli eğitecek şekilde başlaması da bu teknolojiye ne kadar önem verdiklerini gözler önüne seriyor.