Yapay zekalara dair gelişmeler hızlandıkça kullanım alanları da genişliyor. Yapay zekalar bu kez de karikatürler için kullanılacak.

Microsoft'tan Lu Yuan ve Hong Kong Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kaidi Cao ve Jing Liao üçlüsü, SIGGRAPH Asya etkinliği için bugünlerde yepyeni bir proje üzerinde çalışıyorlar: Karikatür yapabilen bir yapay zeka. Microsoft'un Çin'deki araştırma merkezinde süren çalışmalarda şu ana dek muhteşem sonuçlar elde edildi.

Ekip şu ana dek onlarca farklı kodlama denemiş olsa da bugünlerde yukarıdaki 4 farklı opsiyona düşmüş vaziyetteler. 3 araştırmacı, yaptıkları çalışmanın başarısını ölçecekleri iki kıstas belirlemişler. İlk olarak yapay zekanın çizdiği karikatürün, istisnasız herkes tarafından kimliğinin belirlenebilmesi.

Bir diğer etken ise genel olarak bu karikatürün göze hoş gelen bir insan çizimiyle yarışabilir seviyede olması. Bu konuda çok zorlandıklarını itiraf eden ekip, en sonunda insanların %22.95 oranında yapay zeka çizimlerini beğendikleri seviyeye çekebildiklerini açıkladı.

CariGAN adı verilen yapay zekanın bu iki konuda da istenen seviyeye geldiği belirtiliyor. Aralık ayında gerçekleştirilecek SIGGRAPH etkinliğinde yapay zekanın son hali basına tanıtılacak.