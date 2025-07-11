Hugging Face platformu, yapay zekâ odaklı robotunu duyurdu. Küçük ve sevimli bir yapıya sahip olan "Reachy Mini" isimli robot, açık kaynak kodlu yapısı ile geliştiricilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Çeşitli yapay zekâ modellerini bünyesinde barındırarak bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veren Hugging Face platformundan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte küçük ve açık kaynak kodlu bir robot duyurdu. "Reachy Mini" olarak isimlendirilen bu robot, yapay zekâ destekli robotik yazılımlarının geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak.

Hâlihazırda iki farklı versiyona sahip olan ve şu an için Python dili ile programlanabilen küçük robot, ilerleyen dönemlerde JavaScript ve Scratch dilleri için de destek vermeye başlayacak. Meraklılar, bu küçük robota sahip olduktan sonra Hugging Face tarafından yayımlanan bir dizi davranış kütüphanesine kolayca ulaşabilecekler. Bu davranışlar arasında dans etmek ve takip gibi şeyler yer alıyor.

Karşınızda Reachy Mini

Hugging Face tarafından yapılan açıklamaya göre Reachy Mini, bir bilgisayara bağlanarak kullanılabilen veya yerleşik olarak Raspberry Pi 5, batarya ve Wi-Fi bağlantı desteği sunan tamamen bağımsız bir versiyona sahip olacak. Sadece 28 santimetre yüksekliğinde olan mini robot, satın alındığı zaman demonte kit olarak gönderilecek. Kamera, mikrofon ve hoparlöre sahip olan Reachy Mini'nin baş ve gövde kısmı hareket edebilecek. Ayrıca antenlerinde de animasyonlar bulunacak.

Hugging Face, mini robotunun yapay zekâ teknolojileri geliştirenler için önemli bir prototip geliştirme platformu olacağına inanıyor. Robotun açık kaynak kodlu yapıda olması, geliştiricilerin iş birliği içerisinde olmalarını da kolaylaştıracak. Reachy Mini sahibi olmak isteyen tüketicilerin bilgisayarla çalışan versiyon için 299 dolar, bağımsız versiyon içinse 449 dolar ödeme yapmaları gerekecek.