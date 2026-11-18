GTA 6, Xbox Series S'te Nasıl Görünüyor? Performansı Nasıl?

Merakla beklenen GTA 6 çıktı ve oyunun Xbox Series S performansı da gözler önüne serildi.

GTA 6'nın çıkışıyla birlikte gözler performansa çevrilmişken, Xbox Series S gibi nispeten daha güçsüz bir konsolda oyunun nasıl çalıştığına dair bilgiler gelmeye başladı.

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Xbox Series S, 1080P çözünürlükte oynatabilen bir konsol olmasına rağmen gelen detaylara göre GTA 6, 720P'den FSR 4 ile upscale edilerek 1080P'de çalıştırılıyor.

GTA 6, Xbox Series S'te nasıl görünüyor?

Oyunun Yeni Zelanda üzerinden çıkmasıyla birlikte Xbox Series S performans videoları da düşmeye başladı. Yukarıdan bu videoları seyredebilirsiniz.

Sizce oyun Xbox Series S'te nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.