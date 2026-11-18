GTA 6'nın çıkışıyla birlikte gözler performansa çevrilmişken, Xbox Series S gibi nispeten daha güçsüz bir konsolda oyunun nasıl çalıştığına dair bilgiler gelmeye başladı.
Xbox Series S, 1080P çözünürlükte oynatabilen bir konsol olmasına rağmen gelen detaylara göre GTA 6, 720P'den FSR 4 ile upscale edilerek 1080P'de çalıştırılıyor.
GTA 6, Xbox Series S'te nasıl görünüyor?
Oyunun Yeni Zelanda üzerinden çıkmasıyla birlikte Xbox Series S performans videoları da düşmeye başladı. Yukarıdan bu videoları seyredebilirsiniz.
Sizce oyun Xbox Series S'te nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.