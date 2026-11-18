Rekabet Kurumu, yüksek komisyon oranları ve alternatif satış kanallarını kısıtladığı iddiasıyla PlayStation hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, oyun dünyasının dev şirketlerinden PlayStation hakkında dijital pazarlardaki uygulamaları nedeniyle resmî bir soruşturma başlattı.

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Açılan soruşturma kapsamında, şirketin kendi dijital mağazası olan PlayStation Store üzerindeki fiyatlandırma politikaları ve rekabeti kısıtlayıcı olabilecek ticari adımları detaylı bir şekilde incelenecek.

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Yüksek komisyon oranları ve fiyat farkı incelenecek

Soruşturmanın ana odak noktalarından birini, PlayStation kullanıcılarının dijital oyun ve oyun içi içerik satın alırken karşılaştığı maliyetler oluşturuyor. Rekabet Kurumu, Sony'nin mağazadaki satışlardan aldığı komisyon oranlarının aşırı düzeyde olup olmadığını mercek altına alacak. Ayrıca bu yüksek komisyon politikalarının, dijital oyun fiyatlarının fiziksel sürümlerin dahi üzerine çıkmasına neden olup olmadığı araştırılacak.

İncelemenin bir diğer önemli boyutunu ise pazardaki rekabet koşulları oluşturuyor. Kurum, Sony'nin dijital oyun ve içeriklerin PlayStation Store dışındaki alternatif platformlarda satılmasını engelleyerek rakiplerini pazar dışına itip itmediğini değerlendirecek. Bunun yanı sıra, oyun yapımcılarına getirilen olası kısıtlamalar yoluyla oyuncuların daha uygun fiyatlı seçeneklere ve farklı satış kanallarına erişiminin gizlenip gizlenmediği de soruşturma kapsamında netlik kazanacak.