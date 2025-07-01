Dünya Robot Futbol Ligi olan 'RoBoLeague'de insansı robotlar karşı karşıya geldi. İşte izlerken gülmekten kendinizi alıkoyamayacağınız görüntüler!

Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Futbol Ligi olan 'RoBoLeague'de insansı robotlar, üçe üç futbol maçlarında hünerlerini sergiledi. Tsinghua Üniversitesi'nin Vulcan Takımı ile Beijing Information & Science Technology Üniversitesi'nden Blaze Light Takımı arasında oynanan yarı final maçında robotlar tamamen yapay zekâ kontrolünde, herhangi bir insan yardımı olmadan sahaya çıktı.

Topa vurabiliyorlar mı? Evet. Ama yine de birçok meslek grubu gibi futbolcuların işlerini kaybedeceği bir durum yok elbette. Robotlar iş futbol oynamaya gelince hâlâ fazlasıyla acemi. Kimisi ne olduğunu anlamamış gibi bakıyor, kimisi de sanki alkolü fazla kaçırmış gibi sendeleyip duruyor.

İnsansı robotların futbol maçından görüntüler:

Yine de onları izlemek oldukça eğlenceli. Sık sık yere düşseler de, insan futbolculardan farklı olarak "numara yapmadan" hemen ayağa kalkıyorlar. Hatta bazı hareketleri tabiri caizse futboldan alakasız olsa da oyun içindeki değişimlere hızlı yanıt verebilmeleri etkileyici.

Tabii yarışmanın amacı sadece eğlence değil. Çin, bu ligle birlikte robot teknolojisindeki gelişmeleri gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Şu ana dek bu alanda üretilen robotlar; denge, hız, stratejik karar alma ve düşmeden sonra toparlanma gibi yetenekleriyle öne çıkmayı başarmış durumda.

Bu organizasyon aynı zamanda önümüzdeki yıl Pekin'de düzenlenecek Dünya İnsansı Robot Oyunları’nın da bir provası niteliğinde. Dünya genelindeki asıl hedef, robotları iş yerlerinde ve evlerde kullanabileceğimiz seviyeye getirmek. Şimdilik sadece topa vuruyorlar ama kim bilir... Belki bir gün gol sevinci bile yaşarlar.