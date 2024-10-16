Geçtiğimiz günlerde bilim dünyasında önemli bir adım daha atıldı. Artık kronik yaralar, örümcek ağı sayesinde tedavi edilebilecek gibi görünüyor.

Çin’in Nanjing Teknoloji Üniversitesinden bir grup bilim insanı, son yıllarda örümcek ağı ile ilgili yapılan çalışmalarda umut verici bir yeniliğe adım attı.

Peki örümcek ağı, bir yarayı nasıl tedavi edebilecek?

Kronik yaraların iyileşmesi zaman alıyor.

Bu yaraların tedavvisinde ise ultra güçlü bandajların kullanılması elzem. Peki bilim insanlarının bu eksikliği bir örümcek ağı ile karşıladıklarını söyleseydik?

Örümcek ipeği, doğal olarak biyouyumlu, biyolojik olarak parçalanabilir ve enfeksiyona karşı dirençli özellikleri ile biliniyor. Bu özellikler, diyabetik yaralar gibi iyileşmesi zor olan kronik yaralarda potansiyel tedavi olarak dikkat çekecek gibi görünüyor.

Antik Roma’da da kullanılıyordu.

Aslında tarihte de kullanılan bir tedavi yöntemi olarak bilinen örümcek ipeği, bizim sandığımızdan çok daha güçlü bir yapıya sahip. Ancak örümcek ipeğinin elde edilmesi çok güç. Doğal örümcek ipeğinin yaralarda enfeksiyon riskini de oluşturabileceğinden “yapay” örümcek ağları bir alternatif sunuyor.

Örümcek ağının dayanıklı ve esnek yapısı, yaranın korunma ve iyileşme sürecine katkı sağlayacak. Bunun yanında örümcek ipeğinin hücre büyümesini ve doku yenilenmesini teşvik edebileceği çalışmaların sonucunda elde edilen sonuçlardan birisi.

Bu teknoloji, henüz yaygınlaşmasa da önümüzdeki seneler içerisinde tıp alanında yeni bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Şu anda uzmanlar, bu konu üzerine çalışmalarına devam ediyorlar.

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