Resmen Algılarımızla Oynuyorlar! Yaratıcılığı Farklı Bir Perspektife Taşıyan 10 Reklam

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Reklamcılık dünyası yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak bizlerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Bu içerikte yaratıcılığa farklı bir boyut kazandıran reklamlara göz atacağız.

Öyle reklamlar var ki, gerçekten farklı bakış açılarıyla tasarlanarak oldukça özgün sonuçlar ortaya çıkartıyor. Bu reklamlar sadece ürünü tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bizleri farklı perspektiflerden düşünmeye teşvik ederek yaratıcılık sınırlarını zorluyorlar.

Sıradanlıktan uzaklaşarak klasik reklam tekniklerinin ötesine geçen bu reklamları incelemeye başlayalım.

Viski markası Ballantine's bu ışık oyunuyla "Nereye baksan biz." mi demeye çalışmış acaba?

balantines

Perspektif oyununun sınırlarını zorlayan bir reklam da Absolut'tan geliyor!

absolut

Oral-B'nin bu reklamı, perspektif konusunda yaratıcı bir gerilla pazarlama çalışması ortaya çıkartmış.

oral-b

Saksıya farklı bir açıdan yaklaşan bu çalışma da oldukça yaratıcı. Bazen en iyi reklam en basitidir diyebilir miyiz? 

çay

Eldeki imkânları sonuna kadar kullanmayı resmedebilseydik ortaya böyle bir sonuç çıkardı!

reklam

Faber-Castell'in bu kalemlerine hiç bu açıdan bakmış mıydınız? 

faber castel

Vejeteryen ürün tanıtımı için yapılabilecek en iyi reklamlardan biri.

çatal reklamı

Tavana reklam afişi asılır mı? Diş beyazlığını vurgulamak istiyorsanız evet! 

diş macunu

Tüketiciyi reklamın bir parçası haline getirmek mi? Saygı duyduk.

köpek

Bir sosyal sorumluluk projesiyle listemizi noktalayalım. Alışveriş yaparken farklı bir perspektiften düşünmemizi sağlayan başarılı bir çalışma!

reklam

Sizin en yaratıcı bulduğunuz reklam hangisi oldu?

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