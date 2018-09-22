Yaşınız, Bu Optik İllüzyonu Algılayış Şeklinizi Etkiliyor

Birçoğumuz için şaşırtıcı etkiye sahip olan ve aynı zamanda da beynimizin işleyişinizi gözler önüne seren optik illüzyonlar, her yaştaki insan için farklı algılanabiliyor.

Pek çok sayıda farklı illüzyon mevcut ancak bazıları diğerlerinden farklı olarak beynimizin işleyişini ortaya koyuyor. Bu noktada bugün sizlere göstereceğimiz klasik bir optik illüzyonun yaşa göre farklı algılanabildiği ortaya çıktı.

Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından olan ve yüz algısına dayanan görsel; kimilerine göre genç bir kadını, kimilerine göreyse sola bakan büyük burunlu yaşlı kadını ifade ediyor. İkisinden birini göremediyseniz size ufak bir ipucu; yaşlı kadının ağzı, genç kadının kolyesi olarak görünüyor.

Bu görseli inceleyen Avusturyalı bilim insanı; genç insanların ilk olarak genç kadını göreceğini ancak ileri yaştaki bireylerin yaşlı kadına odaklanacaklarını belirtti. Bu kapsamda çalışmaya 18-68 yaş arası 393 katılımcı dahil oldu. Bunlardan 242’si erkek, 141’i ise kadındı.

Görsele kısa bir süre bakan kişilere, ardından görseldeki kişinin cinsiyeti ve yaşı soruldu. Çoğu katılımcı görselde ilk olarak genç kadını gördü. Bunun nedeni ise katılımcıların çoğunun diğerlerine oranla genç olmasıydı.

Elde edilen bulgulara göre yaşınız bu optik illüzyonu algılayış şeklinizi değiştiriyor. Öte yandan çalışmanın amacı, yaşın bilinçaltı eğilimlerini etkileyip etkilemediğiydi. Ancak bu durum tabii ki kesin bir dille netleştirilemez çünkü yaş dışındaki bir dolu faktör sizi ve bilinç altınızı etkileyebilir.