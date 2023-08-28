İstanbul, Yüzüklerin Efendisi hayranlarına özel ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. "Ormanda sinema" konseptiyle hizmet veren YBY Woods, 6 Eylül'de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi için dekor ve elbiselerle özel bir deneyim sunacak.

İstanbul Kemerburgaz'da hizmet vermekte olan YBY Woods, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını mest edecek yeni bir proje başlattı. Halihazırda zaten "ormanda sinema" konsepti ile hizmet veren şirket, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi için özel bir konsept oluşturdu. Sinemaseverler, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek bu gösterimde bugüne kadar görmedikleri bir deneyim yaşama imkânı bulacaklar.

YBY Woods, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi için oluşturduğu konsept kapsamında, sinemaseverlerin kendilerini filmin içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak. Bu bağlamda; Yüzüklerin Efendisi hayranları, özel kostüm ve dekorlar ile karşılaşacaklar. Ekip, sinemaseverleri çok daha fazlasını beklediğini söylerken, detay vermekten kaçındı.

Biletinizi şimdiden alabilirsiniz!

Yüzüklerin Efendisi hayranları, 6 Eylül saat 15:00 itibarıyla konsepte uygun etkinliklere katılma imkânı yakalayacaklar. Saat 21:00 itibarıyla da Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği için gösterim başlamış olacak. Zaten "ormanda sinema" konseptiyle alışılmışın dışına çıkan ekip, Yüzüklerin Efendisi etkinliğiyle ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bu arada; YBY Woods, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği için bilet satışlarına da başladı. Dileyen tüketiciler, popüler bilet platformları üzerinden şimdiden yerlerini ayırtabilirler.