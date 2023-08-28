İstanbul Kemerburgaz'da hizmet vermekte olan YBY Woods, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını mest edecek yeni bir proje başlattı. Halihazırda zaten "ormanda sinema" konsepti ile hizmet veren şirket, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi için özel bir konsept oluşturdu. Sinemaseverler, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek bu gösterimde bugüne kadar görmedikleri bir deneyim yaşama imkânı bulacaklar.
YBY Woods, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi için oluşturduğu konsept kapsamında, sinemaseverlerin kendilerini filmin içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak. Bu bağlamda; Yüzüklerin Efendisi hayranları, özel kostüm ve dekorlar ile karşılaşacaklar. Ekip, sinemaseverleri çok daha fazlasını beklediğini söylerken, detay vermekten kaçındı.
Biletinizi şimdiden alabilirsiniz!
Yüzüklerin Efendisi hayranları, 6 Eylül saat 15:00 itibarıyla konsepte uygun etkinliklere katılma imkânı yakalayacaklar. Saat 21:00 itibarıyla da Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği için gösterim başlamış olacak. Zaten "ormanda sinema" konseptiyle alışılmışın dışına çıkan ekip, Yüzüklerin Efendisi etkinliğiyle ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor.
Bu arada; YBY Woods, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği için bilet satışlarına da başladı. Dileyen tüketiciler, popüler bilet platformları üzerinden şimdiden yerlerini ayırtabilirler.