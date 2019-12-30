Apple’ın (PRODUCT)RED ile yaptığı iş birliği nedeniyle piyasaya sürdüğü (PRODUCT)RED ürünlerine bir yenisi daha eklenecek. HIV/AIDS’i bitirme hedefiyle başlatılan kampanyadaki (PRODUCT)RED ürünlerinin arasına Apple Watch Series 5 de ekleniyor.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple, (PRODUCT)RED ile yaptığı iş birliği sonucu piyasaya sürdüğü ürünlerin RED versiyonları ile HIV/AIDS’e karşı mücadele ediyor. Kampanya kapsamında piyasaya sürülen özel RED versiyonları satıldığında, her satıştan elde edilen gelirlerin bir bölümü AIDS ile mücadele programlarını desteklemek üzere Afrika’da yürütülen tedavi programlarına bağışlanıyor.

Apple, kampanya kapsamında piyasaya sürdüğü RED ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Apple Watch haberleri yapan Fransa merkezli WatchGeneration isimli internet sitesinin son haberine göre yeni (PRODUCT)RED ürünü Apple’ın veritabanında ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Apple, son akıllı saati olan Apple Watch Series 5’in (PRODUCT)RED özel versiyonu üzerinde çalışıyor. WatchGeneration, şirketin bu bilgiyi veritabanında paylaşıp sonrasında hemen sildiğini belirtti.

Apple Watch Series 5 yeni renklere bürünüyor:

Apple Watch Series 5 (PRODUCT)RED özel versiyonu, şirketin kampanya kapsamında ürettiği diğer ürünler gibi yeni bir renge sahip olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre alüminyum kasaya sahip olan Apple Watch Series 5, iPod Touch (PRODUCT)RED gibi kırmızı ve beyaz renklere sahip olacak. Ayrıca cihazın farklı renk kombinasyonlarının da olacağı düşünülüyor.

Haberde Apple’ın farklı cihazlar üzerinde de bazı planları olduğu söyleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, önümüzdeki senenin mart ayında iPad Pro’nun yeni bir renge sahip versiyonu ve yeni giriş seviyesi akıllı telefonu iPhone SE 2’yi tanıtacak. Apple Watch Series 5 (PRODUCT)RED’in ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyata sahip olacağı henüz bilinmiyor olsa da haberde saatin standart versiyonu ile aynı fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.