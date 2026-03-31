5G, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

5G, kademeli olarak tüm Türkiye'de kullanıma sunulmaya başladı. Operatörler, 81 ilde aynı anda kullanıma sunmuş olsa da bazı bölgelerde bağlantı kesintileri vb. durumlar görülebilir.

Türkiye’de uzun süredir beklenen 5G teknolojisi, artık resmen hayatımıza girmiş durumda. Üstelik bu kez “test” değil, operatörler ülke genelinde 5G'yi kullanıma sunmuş durumda.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, neredeyse aynı anda 5G altyapılarını aktif ederek Türkiye genelinde yeni nesil mobil internet dönemini başlattı. Yani uygun cihazınız varsa, siz de şu anda 5G hızlarını deneyimleyebilecek durumdasınız.

Herkes Hemen 5G Kullanabilecek mi?

5G denince akla ilk gelen şey tabii ki internet hızı. İlk test sonuçları da beklentilerin boşa olmadığını gösteriyor. Ama olay sadece hız değil. Düşük gecikme (latency) sayesinde özellikle mobil oyunlar, canlı yayınlar ve video izleme deneyimi ciddi anlamda değişiyor. Yani sadece hızlı değil, aynı zamanda daha akıcı bir internet geliyor.

Burada küçük ama önemli bir detay var. 5G şu an resmen açılmış olsa da, her bölgede aynı performansı almak şimdilik mümkün değil. Yoğunluk ve kapsama alanına bağlı olarak 5G deneyimini hemen yaşayamayabilirsiniz. Yani sizde 5G görünmüyorsa bu tamamen bulunduğunuz konumla ilgili olabilir.

5G’ye geçmek için aslında birkaç temel şart var. Bunların başında 5G destekli bir akıllı telefon geliyor. Eski cihazlarla bu yeni teknolojiden yararlanmak mümkün değil. Buna ek olarak bulunduğunuz konumun kapsama alanında yer alması gerekiyor. Eğer tüm şartlar uygun olmasına rağmen bağlanamıyorsanız operatörünüzle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

2 yıl içinde tüm Türkiye'de kullanılabilir olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G töreninde yaptığı açıklamalarda 5G'nin ilk başta 81 il merkezlerinde kullanıma sunulacağını belirtirken tüm Türkiye genelinde ise 2 yıl içinde kullanıma sunulacağını açıkladı.