Bilim insanları için tarihin en büyün avcıları olan T-Rex'lerin ön kollarını nasıl kullandıkları büyük bir gizemdi. Yeni bir çalışma, bu gizemi çözmek için farklı bir yaklaşım sunuyor.

Bugünlerde yeryüzünün en tehlikeli canlıları insanlar olsa da günümüzden 65 milyon yıl önce Tiranozorlar ya da bilinen ismi ile T-Rex’ler hayvanlar alemine korku saçıyorlardı. Kaya gibi sert kemikleri un ufak edebilen T-Rex’ler, muhtemelen tarihin gördüğü en iyi avcılardı.

T-Rex’lerin avcılık yeteneklerinden kimse şüphe etmese de ‘bebek kol’ da denilen kısa ve küçük kollarının ne işe yaradığı bugüne kadar büyük bir gizem olmuştu. Pek çok bilim insanı bu kısa kolların bir işlevi olmadığı düşünürken bazıları da bir işlevi olması gerektiğini savunuyor.

Live Science tarafından aktarılan bilgiye göre Omurgalı Paleontoloji Derneği’nin yakın zamandaki bir toplantısında ortaya atılan bir çalışma, T-Rex’lerin ön kollarını nasıl kullandıkları sorusuna makul bir yanıt bulmuş olabilir.

Çalışmaya göre T-Rex’lerin ön kolları sandığımız kadar pasif değillerdi. Bu usta katiller, avlarına yaklaştıklarına ön kollarında bulunan pençeleri kurbanlarına geçirip kollarını içe doğru kıvırarak avlarını kendilerine çekiyorlardı. Bu sayede avın kaçması engelleniyordu.

Bu teori, T-Rex’lerin muhteşem avcılar olmalarına ancak keskin dişlerinin ve güçlü çenelerinin yalnızca bir silah olmasına dayanıyor. Bu nedenle avı sabit tutmak ya da kendilerine çekmek için ellerini kullanmaları gerekiyordu.