Yeni BMW 7 Serisi'ne Gerçekçi Bir Ön Bakış Sunan Konsept

BMW'nin üst segmentte yer alacak yeni otomobili BMW 7 Serisi'nin casus fotoğraflarından yola çıkarak hazırlanan konsept görseller paylaşıldı.

Mercedes-Benz'in yepyeni 2021 S-Serisi’nin pek çok görüntüsü paylaşılmasına rağmen 2021 S-Serisi’nin rakibi olacak yeni BMW 7 Serisi’ni şu ana kadar yalnızca birkaç casus fotoğrafta kamuflajlı olarak görebildik. Ancak Kolesa, paylaşmış olduğu konsept tasarım görselleri ile yeni BMW 7 Serisi’nin nasıl görüneceğine dair bir ön bakış sunuyor.

Aslına bakacak olursak Kolesa’nın paylaşmış olduğu görüntüler, 2021 BMW 7 Serisi’nin kamuflajlı fotoğrafları göz önünde bulundurarak oluşturuldu. Bu nedenle tamamen hayal ürünü bir otomobilden bahsetmiyoruz ve yeni BMW 7 Serisi’nin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız aşağıda yer alan görsellerin iyi birer referans olacağını ifade edebiliriz.

2021 BMW 7 Serisi’nin daha "kare" bir tasarımla gelmesi bekleniyor

Paylaşılan görselleri incelediğimizde klasik bir BMW tasarımıyla karşılaşmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Her şeyden önce, BMW’nin son dönemde her modelde biraz daha büyüttüğü böbrek ızgara tasarımı, yeni 7 Serisi’nde önceki modele kıyasla küçülmüş durumda. Ayrıca LED farlar da çok daha ince ve gösterişsiz bir görünüme sahip.

Kolesa’nın BMW 7 Serisi konsepti, araca adeta bir Rolls Royce’muşçasına “kare” bir görünüm kazandırıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konsept, 7 Serisi’nin casus fotoğrafları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Dolayısı ile tasarım, geçmiş BMW tasarımlarından uzak olsa da tamamen kaynaksız değil.

Şu an için yeni BMW 7 Serisi ile ilgili son derece az bilgi bulunuyor. Ancak Alman otomotiv devi, yeni 7 Serisi’nin en güçlü modelinin tam elektrikli bir otomobil olacağını doğruladı. Bu bilgi, aracın bir V12 yerine V8 motordan güç alacağı ihtimalini ortaya çıkardı.

BMW 7 Serisi konsept görselleri