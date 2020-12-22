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Yeni BMW 7 Serisi'ne Gerçekçi Bir Ön Bakış Sunan Konsept Görseller

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BMW'nin üst segmentte yer alacak yeni otomobili BMW 7 Serisi'nin casus fotoğraflarından yola çıkarak hazırlanan konsept görseller paylaşıldı.

Mercedes-Benz'in yepyeni 2021 S-Serisi’nin pek çok görüntüsü paylaşılmasına rağmen 2021 S-Serisi’nin rakibi olacak yeni BMW 7 Serisi’ni şu ana kadar yalnızca birkaç casus fotoğrafta kamuflajlı olarak görebildik. Ancak Kolesa, paylaşmış olduğu konsept tasarım görselleri ile yeni BMW 7 Serisi’nin nasıl görüneceğine dair bir ön bakış sunuyor.

Aslına bakacak olursak Kolesa’nın paylaşmış olduğu görüntüler, 2021 BMW 7 Serisi’nin kamuflajlı fotoğrafları göz önünde bulundurarak oluşturuldu. Bu nedenle tamamen hayal ürünü bir otomobilden bahsetmiyoruz ve yeni BMW 7 Serisi’nin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız aşağıda yer alan görsellerin iyi birer referans olacağını ifade edebiliriz.

2021 BMW 7 Serisi’nin daha "kare" bir tasarımla gelmesi bekleniyor

BMW 7 Serisi

Paylaşılan görselleri incelediğimizde klasik bir BMW tasarımıyla karşılaşmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Her şeyden önce, BMW’nin son dönemde her modelde biraz daha büyüttüğü böbrek ızgara tasarımı, yeni 7 Serisi’nde önceki modele kıyasla küçülmüş durumda. Ayrıca LED farlar da çok daha ince ve gösterişsiz bir görünüme sahip.

Kolesa’nın BMW 7 Serisi konsepti, araca adeta bir Rolls Royce’muşçasına “kare” bir görünüm kazandırıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konsept, 7 Serisi’nin casus fotoğrafları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Dolayısı ile tasarım, geçmiş BMW tasarımlarından uzak olsa da tamamen kaynaksız değil.
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Şu an için yeni BMW 7 Serisi ile ilgili son derece az bilgi bulunuyor. Ancak Alman otomotiv devi, yeni 7 Serisi’nin en güçlü modelinin tam elektrikli bir otomobil olacağını doğruladı. Bu bilgi, aracın bir V12 yerine V8 motordan güç alacağı ihtimalini ortaya çıkardı. 

BMW 7 Serisi konsept görselleri

BMW 7 Serisi 2

BMW 7 Serisi 3

BMW 7 Serisi 3

BMW 7 Serisi 4

Kaynak : https://carbuzz.com/news/new-bmw-7-series-is-a-handsome-luxury-sedan
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