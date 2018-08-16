Yeni BMW X5, Eylül Ayında Atlanta'da Tanıtılacak

2019 model BMW X5, Eylül ayında ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde tanıtılacak.

Eylül ayında BMW, 2019 model X5'in global lansmanını yapacak. ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde yapılacak olan lansmanda yeni BMW X5, birkaç hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin beğenisine sunulacak.

BMW'nin Spartanburg, Güney Carolina fabrikası.

BMW'nin arka bahçesi olarak görülen Atlanta, Almanya merkezli üreticinin en büyük fabrikasına sadece birkaç saat uzaklıkta. Güney Carolina'nın Spartanburg şehrinde üretilen BMW X5, fabrikaya oldukça yakın olan Atlanta'da tanıtılacak. Dünyanın en yoğun havalimanlarından birine sahip olan Atlanta, otomobil piyasasındaki birçok şirketin gözbebeği konumunda.

Porsche ve Mercedes-Benz'in de çok büyük yatırımlar yaptığı Atlanta, otomobil üreticilerinin en büyük merkezlerinin yer aldığı bir şehir olarak göze çarpıyor. X5 için ABD'nin en önemli cazibe noktalarından biri olan Atlanta'yı seçen BMW, bu seçimi aynı zamanda lojistik sebeplerden dolayı da yapmış olabilir. Eylül ayında birkaç hafta boyunca Atlanta sokaklarında gezecek olan yeni BMW X5'in teknik detayları ve fiyatlandırmasını lansmanla beraber öğrenmiş olacağız.