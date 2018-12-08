Hız limitlerini alt üst eden ve süpersport otomobilller arasında her zaman liderliğe oynayan Bugatti, taktik değiştiriyor.

2016 yılında Bugatti Chiron sıra dışı tasarımı ve 1,479 beygir güç üreten, W16 dörtlü turboşarj motoru ile tüm rekorları alt üst etmişti. Hal böyle olunca modelin bu sene piyasaya sürülen yeni versiyonu, tüm otomobil dünyasına yeni rekorların kralının geldiğini düşündürdü. Fakat durum ne yazık ki umulduğu gibi olmadı.

Bugatti'nin CEO'su Stephan Winkelman'ın yaptığı açıklamaya göre, Chiron yeni modeliyle son hız deneme testlerine katılmayacak. Otomobilin çıkabileceği maksimum hız, elektronik olarak 420 km/h olarak limitlendi. Bu verilerle araç, Veyron SS'den daha yavaş kalacak. Top Gear'ın sevilen sunucusu Jeremy Clarkson, The Grand Tour'un ikinci sezonunda aracı dünyada üretilmiş en hızlı araç olarak lanse etmişti fakat durum hiç de öyle olmadı.

En hızlı araç olma ünvanını Koenigsegg Agera RS, resmi olarak kaydedilmiş 447 km/h hızla elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz yıllarda bu iki araç hız testi yapmış ve Koenigsegg Agera RS yarışı Bugatti'nin önünde tamamlayarak, bu ünvanın da yeni sahibi olmuştu.

Bugatti Ceo'su, aracın hız limitlerini test etmek gibi bir planları olmadığını, bu otomobilin diğer supersport otomobillerin aksine çok daha farklı özellikler barındırdığını ve bu noktalara da dikkat çekmek istediklerini belirtti. Aynı zamanda Vitesse modelinin de üstü açık versiyonunu sunmayacaklarını belirten yetkililer, otomobil meraklılarını bu sene oldukça şaşırttılar.

Bugatti neden böyle bir politika değişikliğine gitti kimse bilmiyor fakat tüm Bugatti hayranları ve tabii ki rakipleri, sessizce bu güçlü makinanın yapabileceklerini takip ediyorlar.