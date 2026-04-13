Bomba İddia: Yeni Call of Duty Xbox Game Pass'e İlk Günden Gelmeyebilir!

Yeni bir iddiaya göre bu sene çıkacak Call of Duty oyunu, Xbox Game Pass'e ilk günden eklenmeyebilir.

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass, aylık belli fiyatlara birçok oyuna erişim sunması nedeniyle oyunseverler tarafından büyük ilgi görüyordu. En önemli özelliklerinden biri de bazı büyük oyunların ilk günden Game Pass’e gelmesiydi. Call of Duty serisi de şüphesiz bu konuda en öne çıkan yapımlardı.

Ancak Call of Duty’nin ilk günden Game Pass’e gelişiyle ilgili oyuncuların moralini bozacak yeni iddialar ortaya atıldı. Güvenilir bir Microsoft kaynağı olan Windows Central Editörü Jez Corden’ın aktardığına göre bu sene piyasaya sürülecek Call of Duty oyununu Game Pass’te göremeyebiliriz.

Microsoft, yüz milyonlarca dolar kaybetmemek için 2026’da çıkacak Call of Duty ilk günden Game Pass’e getirmeyebilir

Daha önce bu tarz iddialar görmüştük. Şimdi ise güvenilir bir kaynaktan daha böyle bir iddia geldi ve bu sene çıkacak CoD oyununun ilk günden Game Pass’e eklenemeyebileceği ifade edildi. Bu gerçek olursa gerçekten kullanıcıları çok üzecek bir gelişme olduğunu ve Game Pass’in repütasyonunu daha da kötüye çekeceğini tahmin etmek yanlış olmaz.

Microsoft, hâlihazırda Game Pass’e son zamanlarda yapılan büyük zamlar nedeniyle bu konuda büyük eleştiri altındaydı. Hatta bir zamanlar “en iyi fırsat” olarak değerlendirilen Game Pass, artık kimsenin tercih etmeyi önermediği bir hizmete dönüşmeye başlamıştı. Call of Duty gibi büyük bir oyunun ilk günden gelişini kaldırmak, durumu çok daha kötü hâle getirebilir.

Peki neden böyle bir şey yapabilir? Geçen yıl ortaya atılan söylentilerde Call of Duty'nin Xbox Game Pass'e ilk günden itibaren dahil edilmesinin Microsoft’a** yüz milyonlarca dolarlık satış kaybına mâl olduğu** iddia edilmişti. Bunu göz önünde bulundurarak şirketin böyle bir hamle yapacağını düşünebiliriz.