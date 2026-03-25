Ucuz Xbox Game Pass Paketleri Geleceği İddia Edildi!

Yeni bir iddiaya göre Microsoft'un oyun bölümünün yeni CEO'su, fiyat artışlarıyla tepki çeken Xbox Game Pass'te değişiklikler yapabilir. Daha ucuz Game Pass paketlerinin gelebileceği konuşuluyor.

Microsoft, geçtiğimiz aylarda oyunseverlere sunduğu aylık abonelik hizmeti Xbox Game Pass’te büyük değişiklikler yapmıştı. Öyle ki yepye Essential, Premium, Ultimate gibi paketler tanıtılmış ve fiyatlar ciddi oranda yükselmişti. Premium’un fiyatı 800 TL gibi çok yüksek bir seviyede sunulmuştu. Hâliyle de bu yüzden Game Pass artık oyuncular için çok da iyi bir seçenek olarak görülmüyordu.

Yakın zamanda Xbox yönetiminde büyük değişiklikler yaşandı ve uzun yıllardır başta olan Phil Spencer görevinden ayrıldı. Onun yerine Asha Sharma Microsoft’un oyun bölümün CEO’su olarak atandı. Sharma’nın gelişiyle de Xbox Game Pass’te bazı değişiklikler yapılacağı iddia edildi.

Daha ucuz Game Pass gelebilir, Netflix gibi şirketlerle ortaklıklar yapılabilir

The Information tarafından ortaya atılan iddialara göre Sharma yönetimi, tepki çeken Game Pass fiyat artışlarıyla alakalı olarak oyuncuları sevindirecek hamleler yapabilir. Buna göre CEO, daha düşük fiyatlı kademeler sunmak için fiyatlandırma modellerini yeniden düzenlemeyi düşünüyor. Yani yakında daha ucuz Game Pass’in geldiğini görebiliriz. Hatta reklamlı bir seçeneğin gelebileceği söylentileri de var.

Bunun dışında oyun dünyasının dışında da ortaklıklar kurmayı düşünebileceği aktarılmış. The Information’a göre Sharma, Netflix’in CEO’su ile görüşmelerde bulundu. Bu şekilde Game Pass ve Netflix içeren paketler gibi hamleler görme ihtimalimiz var. Ancak henüz çok erken aşamalarda olduğu için bu konuda pek bir detay yok.

Xbox Game Pass abonelikleri ülkemizde Essential paketiyle aylık 269 TL’den başlıyor. Premium paket 409 TL’ye, Ultimate ise 799 TL’ye sunuluyor. PC Game Pass ise 449 TL’lik bir fiyata sahip.