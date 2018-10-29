Yeni Havalimanına Vodafone'dan Yapay Zeka Adımı

Vodeafone, ismi İstanbul Havalimanı olan yeni havalimanının dijital altyapısının geliştirilmesi projesinin bir parçası olarak ilk çağrıyı ve ilk yapay zeka denemelerini gerçekleştiren operatör oldu.

Yeni İstanbul Havalimanı'nın dijital şebekesini tüm operatörler birlikte geliştirdi. Havaalanında ilk çağrıyı yapan ise Vodafone oldu. Vodafone ayrıca ilk yapay zeka denemelerini de gerçekleştirdi.

Yapay zekanın kullanım amacı ise, kullanıcı yoğunluğuna ve davranışlarına göre yön değiştirerek optimizasyon yapan bir sistem oluşturacak olması. Bu sayede yolcular en yüksek seviyede, kaliteli hizmet alacaklar.

Açıklamada Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, telekomikasyon hizmetlerinde altyapının önemli rolü olduğnu belirterek, Türkiye'yi yeni nesil teknolojilere taşıyacak altyapıların inşasında iş birliğinin kritik olduğunun altını çizdi.