AnTuTu Rekortmeni Yeni iPad Pro, Türkiye'de Satışa Çıktı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Apple etkinliğiyle teknoloji dünyasına tanıtılan iPad Pro, en sonunda ülkemizde satışa çıktı.

Dün sizlerle A12X işlemcisiyle benchmark skorlarını alt üst ettiği haberini paylaştığımız iPad Pro, ülkemizde satışa sunuldu. Apple Store tarafından henüz resmi satışı başlatılmayan ürün, yine resmi Apple garantisi ile N11'de satışa sunuldu. Ürünlerin fiyatlandırmaları Apple'ın resmi fiyatlarıyla aynı.

İşte Yeni Nesil iPad Pro'nun Türkiye Fiyatı

iPad Pro'nun 11" modelinin başlangıç fiyatı 5.899 TL olarak belirlendi. 256 GB varyant için 6999 TL , 512 GB için 8499 TL ve 1 TB için 11.499 TL gibi bir meblağı gözden çıkarmanız gerekiyor.

olarak belirlendi. 256 GB varyant için , 512 GB için ve 1 TB için gibi bir meblağı gözden çıkarmanız gerekiyor. 12.9 inçlik modelin başlangıç fiyatı 7.399 TL... 256 GB'lık model 8.499 TL, 512 GB'lık model 9.999 TL ve son olarak 1 TB model ise 12.999 TL olarak belirlendi.

Ürünlere Apple'ın resmi sitesi aracılığıyla göz attığınızda, stok durumu halen 'Şu Anda Mevcut Değil' olarak görülmekte. Apple henüz konuyla ilgili bir tarih vermiş değil. Ancak demin de belirttiğimiz gibi resmi Apple garantisiyle sunulan ürünlerin fiyatları birebir aynı.