Take-Two'nun yeni bir Mafia oyunu için marka telif başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bu da oyunu yakında görebileceğimiz anlamına geliyor.

Twitter kullanıcısı Kurakasis, Take-Two'nun yeni bir Mafia serisi oyunu duyurmaya hazırlandığını iddia etti. Daha önce de marka tescil başvurularından bazı oyunların isimlerini keşfetmeyi başaran kullanıcı, bir anlamda oyunu yakın zamanda görebileceğimize işaret ediyor.

Twitter kullanıcısının daha önce marka telif dosyalarından keşfettiği oyunlar arasında Metro Awakening, Indiana Jones and the Great Circle ve Marvel's 1943: Rise of Hydra gibi yapımlar da yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında iddialar çok da asılsız gibi değil.

Mafia oyunu hakkında detaylar netleşiyor

Yeni Mafia oyunu hakkında zaman zaman yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl LinkedIn'de ortaya çıkan bir iş ilanında, "henüz duyurulmamış, şu anda ön prodüksiyon aşamasında olan ve Unreal Engine 5 ile geliştirilen çok platformlu bir oyun için" pozisyon açıldığı duyurulmuştu. İlanda ayrıca oyunun Mafia serisinin bir sonraki yapımı olacağı belirtilmişti. Bu da oyunun çıkışına birkaç yıl olduğunu düşündürmüştü.

2022 yılının Mayıs ayında ise Kotak, bir sonraki oyunun Sicilya'da geçen ve Mafia serisinden öncesini anlatan bir oyun olacağını ifade etmişti. Oyunda Tommy Angelo'nun 1930'larda nasıl mafya imparatorluğu kurduğunu görmemiz bekleniyordu.

Birkaç yıldır hakkında yeni haberler çıkan oyun için bir marka telifi alınmış olması, oyunu beklenenden erken görebileceğimiz anlamına gelebilir. Zira oyunların yeni yapımlarının markaları oyunların çıkış tarihlerine yakın patent korumasına alınıyor.