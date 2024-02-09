Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu açıklamasında gelecek tahminlerini de paylaştı. Şirketin açıklaması, GTA 6'nın çıkış tarihi için ipucu veriyor.

GTA 6'nın da geliştiricisi olan Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz saatlerde bir etkinlik düzenledi. Yatırımcılarla gerçekleştirilen bu etkinlikte, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali veriler paylaşıldı. Ancak tüm bunlardan çok daha önemli bir açıklama yapıldı.

Şirket, gerçekleştirdiği etkinlikte geleceğe yönelik tahminlerini de paylaştı. Burada, kısa vade için önemli bir şey yoktu. Ancak şirketin 2025 yılı tahmini, GTA 6'yı bekleyenler için kritik önem arz ediyordu.

Take-Two Interactive, Mart 2025'e kadar 8 milyar dolar gelir bekliyor!

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek mali dönem için yaklaşık 8 milyar dolarlık gelir tahmininde bulundu. Bu dudak uçuklatan rakam, elbette durduk yere kazanılmayacak. Take-Two Interactive'in o döneme kadar büyük lansmanlar gerçekleştirmesi bekleniyor.

İşte bu noktada GTA 6 devreye giriyor. GTA 6, çok büyük olasılıkla 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacak. Dolayısı ile GTA 6'nın ön sipariş ve çıkış döneminde kazanacağı para, 31 Mart 2025'e kadar elde edilecek gelirler içinde olacak.

Tabii bunun tahminlerden ibaret olduğunu unutmamak gerek. Şirket, gelecek bir yıllık süreç için olumlu bir tablo çiziyor olsa da yapılan çalışmalar yetersiz kalabilir. Ve Rockstar Games, GTA 6 mükemmel bir optimizasyona sahip olmadan, kolay kolay piyasaya sürmeyecektir. Hâl böyle olunca bir erteleme durumu ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.