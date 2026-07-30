687 km Menzil Sunan Yeni Mercedes-Benz GLA Tanıtıldı!

Mercedes-Benz, yeni elektrikli GLA modelini tanıttı. Araç, her özelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Mercedes-Benz, kompakt SUV segmentindeki popüler temsilcisi GLA'yı baştan aşağı yenileyerek tam elektrikli versiyonlarıyla resmi olarak tanıttı. Elektrikli araç rekabetinde elini güçlendirmek isteyen marka, üst segment modellerinde kullandığı 800 Volt elektrik mimarisini yeni GLA modeline de entegre ediyor.

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Yeni mimarisi sayesinde araç, üst seviye menzil ve şarj performansını kullanıcılar ile buluşturabiliyor. Yeni GLA’nın her kullanıcının hoşuna gidecek birçok özelliği var. Gelin bunlara göz atalım.

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Karşınızda yeni GLA

Tamamen yeni Mercedes-Benz GLA SUV; daha alçak silüeti, daha uzun aks mesafesi ve ışıklandırılmış ikonik ızgarası sayesinde özgün ve sportif bir duruşla geliyor. Önceki modele kıyasla 20 mm daha alçak bir siluet, 61 mm daha uzun bir aks mesafesi ve 31 mm daha geniş arka iz genişliği var.

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Tasarım dilinde minimalist yüzeyler tercih edilirken, araca daha dinamik ve sportif bir duruş kazandırılmış. Dış tasarımda dikkat çeken en belirgin detay ise elektrikli versiyonda öne çıkan ikonik aydınlatmalı ön ızgara. Izgarada arkadan aydınlatmalı toplam 608 adet polikarbonat ışık noktası yer alıyor. Standard olarak sunulan LED High Performance farların yanı sıra opsiyonel MULTIBEAM LED farlarda gündüz sürüş farları yıldız şeklinde tasarlanmış.

Yeni elektrikli GLA; Kasım ayındaki lansmanda üç farklı motor ve batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi GLA 200 elektrikli, 165 kW güç üretiyor ve 58 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip LFP batarya ile geliyor. Bir üst seçenek olan GLA 250+ elektrikli 200 kW güç sunarken, serinin en güçlüsü GLA 350 4MATIC elektrikli 260 kW güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza** 5.4 saniyede ulaşıyor**. Bu iki modelde de 85 kWh kullanılabilir kapasiteli. WLTP standartlarına göre model, 657 km’ye varan bir menzil vaat ediyor.

800V’luk mimari sayesinde 320 kW'a kadar DC şarj desteği sunan bir sistem var. Böylece uygun istasyonlarda araç yalnızca 10 dakikalık şarj ile 270 km menzil kazanabiliyor. Standart olarak 11 kW AC şarj desteği sunulurken, 22 kW AC şarj seçeneği opsiyonel olarak listede yer alıyor.

Ayrıca şirket, içten yanmalı motor tutkunları için 2027 yılının başından itibaren 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli motor ile 8 ileri eDCT şanzımana entegre 22 kW'lık elektrik motoruna sahip 48V hibrit seçeneklerini de ürün gamına ekleyeceğini açıkladı.

İç mekânda ise markanın yeni nesil minimalist kokpit anlayışı hakim. İsteğe bağlı sunulan MBUX Superscreen; 10,25 inç gösterge ekranı, 14 inç merkezi ekran ve 14 inç ön yolcu ekranını tek bir cam panel altında topluyor. Ayrıca opsiyonel SKY CONTROL panoramik tavan, yedi bağımsız bölüm halinde opak/şeffaf olarak ayarlanabiliyor ve geceleri 172 adet aydınlatmalı yıldız görseli sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz GLA modelinin fiyatları 48.599 euro ile 58.107 euro arasında değişiyor. Araç, sonbahar sonlarında yollarda olacak.