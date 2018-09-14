Daemonical, Bu Hafta Sonu İçin Steam'de Ücretsiz

Arkadaş grubunuz ile korkuyu iliklerinize kadar hissedebileceğiz Daemonical, bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilir!

Korku-gerilim oyunlarının son dönemdeki önemli örneklerinden olan Daemonical, merak edenler ve denemek isteyenler için bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek. Aynı zamanda beğenmeniz halinde satın alabileceğiniz oyun, bu süreçte %25 indirim ile 25 TL yerine 18,75 TL'den satın alınabilir olacak.

Şu anda erken erişimde olan ve Fearem tarafından geliştirilen Daemonical, korku ve macera türünde bir oyun olsa da genelde aniden çıkan canavarlardan oluşuyor. Çevrimiçi çoklu oyunculu bir tarzda olan yapım, grup olarak gerilim dolu dakikalar vadediyor.

Bir grup insan gün doğumuna kadar hayatta kalmak için bir adaya gittikleri oyunda, bitmemiş bir şeytan ayini nedeniyle adada dolaşan iblisler ya cehenneme göndermek ya da ondan şafak vaktine kadar kaçarak kurtulmak gibi seçeneklere sahip olacaklar. Karanlık ormanda ve binalarda gezintiler ve kasvetli sahneleri bulunan Daemonical, Dead by Daylight oyununa oldukça benzetiliyor ve saklambaç veya bir maç havasında geçtiği için güç geçtikçe daha fazla kitleye erişiyor.

Bu nedenle hafta sonu ücretsiz olarak oyun severlerin deneyimine sunulacak olan oyunu ileride adını fazla duymadan bu hafta sonu denemek ve beğenirseniz satın almak güzel bir seçenek olabilir.