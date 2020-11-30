Yeni Nesil Xbox'larda PS2 Oyunları Oynamak Artık Mümkün

Yeni nesil Xbox sahibiyseniz ya da sahip olmayı düşünüyorsanız sizlere güzel bir haberimiz var. Yeni nesil Xbox konsollarında, tarihin gelmiş geçmiş en başarılı konsollarından bir tanesi olan PlayStation 2 oyunlarını oynamak mümkün hale geldi.

Sizlere geçtiğimiz hafta aktardığımız bir haberimizde, Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X ve Xbox Series S'in geliştirici modu sayesinde yeni nesil konsollarda retro oyunların oynanabileceğinden bahsetmiştik.

Bu konsollarda geliştirici mod aktifleştirildikten sonra RetroArch'ı kurarak GameCube, Dreamcast, PSP, Nintendo Wii ve PlayStation 1 de dâhil olmak üzere birçok retro konsolun oyunlarının oynanabileceğini aktarmıştık. Şimdi bu retro konsollara bir yenisi daha eklendi: PlayStation 2.

Xbox Series X ve Series S'te PlayStation 2 oyunları da oynanabiliyor

Oyun konsolları tarihinin gelişmiş geçmiş en başarılı konsollarından bir tanesi olarak kabul edilen PlayStation 2, Xbox Series X ve Series S kullanıcılarının ayağına geldi. RetroArch'a gelen PCSX2 desteği sayesinde PlayStation 2 oyunları yeni Xbox konsollarında oynanabiliyor.

Tabii her şeyin bu kadar sorunsuz olmadığını da söylemek gerekiyor. Yukarıdan videosunu da izleyebileceğiniz Modern Vintage Gamer, PC SSX2'nin halen geliştirme aşamasında olduğunu ve dolayısıyla bazı sorunlar ve hatalarla karşılaşılabileceğini ifade ediyor.

Modern Vintage Gamer, kurulumu yapıp oyunları oynamak için biraz beklemek durumunda kaldığını söylüyor. Ayrıca yine YouTuber'ın belirttiğine göre ROM boyutunu 2 GB ya da daha düşük olması gerekiyor ki bu da bazı PlayStation 2 oyunlarının en azından şu an için emülatör ile oynanamayacağı anlamına geliyor.

Bir Xbox Series X veya Series S sahibiyseniz ya da almak istiyorsanız, emülatörle ilgili küçük bir kötü haberimiz daha var. Emülatör kurabilmek için gerekli olan geliştirici modu açabilmek için Microsoft'a 20 dolarlık (156 TL) bir ücret ödemek gerekiyor.