Xbox Series S, Emülatör Konusunda da Oldukça Etkileyici

Bir YouTuber, Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series S'in geliştirici modunu açarak emülatör kurdu. YouTuber, bazı oyunların uyumluluk sorunu yaşadığını ancak genel itibariyle oldukça etkileyici bir performans aldığını dile getirdi.

Microsoft'un Xbox Series X'e bir nevi küçük kardeş olarak çıkardığı daha satın alınabilir bir fiyata sahip yeni nesil konsolu Xbox Series S, kullanıcılarını yeni nesil oyunlar ve uygun fiyatına ek olarak bambaşka bir özelliğiyle daha mutlu edebilir.

Modern Vintage Gamer isimli bir YouTube kanalı, bugün Xbox Series S ile ilgili yeni bir video yayınladı. YouTuber, Microsoft'un yeni nesil konsolunun geliştirici moduna erişebilenlerin, konsolda emülatör çalıştırabileceğini dile getirdi. Üstelik emülatörlerle çalıştırdığı oyunları da gösterdi.

Xbox Series S'e emülatör kurmak mümkün

Xbox Series S ve Series X'te Dev Mode olarak geçen geliştirici modu, Xbox One konsolunda bulunanla aynı. Geliştirici modunu aktifleştirmek ise kullanıcıya 20 dolara mal oluyor. Xbox Series X ve Series kullanıcıları, geliştirici modunu aktifleştirdikten sonra Retroarch'ı kurarak GameCube, Dreamcast, PSP, Nintendo Wii, PlayStation 1 ve daha birçok retro konsol oyununu oynayabilir.

Modern Vintage Gamer, bazı oyunlarda teklemeler yaşadığını ve çeşitli uyumluluk sorunlarıyla karşılaştığını dile getirirken uyumlu olan oyunların büyük bir çoğunluğunda performansın oldukça yüksek olduğunu da ifade ediyor. YouTuber, ayrıca PlayStation 2 emülatörünün de gelecekte Retroarch'a gelebileceğini dile getiriyor.

Modern Vintage Gamer; geriye dönük uyumluluğu, Quick Resume özelliği, Xbox Game Pass desteği ve 250 sterlinlik (Türkiye fiyatı: 5.299 TL) fiyatıyla Xbox Series S'in oldukça etkileyici bir konsol olduğunu ifade etti. Series S, abisi gibi 4K çözünürlük fırsatı sunmasa da fiyatıyla oldukça tercih edilebilir bir konsol.