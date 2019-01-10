Yeni Sony TV, 8K Teknolojisini Bir Yarış Oyunuyla Tanıttı

Yeni Sony TV’de gösterimi yapılan Gran Turismo Sport, 8K görüntüsüyle oyunseverlerin gözlerine bayram ettirirken televizyona da hayran bıraktı.

Televizyon firmaları, kendi televizyonları için özel olarak hazırlanmış demoları kullanarak tanıtım yapmayı severler. Böylece televizyondan alınabilecek en iyi görüntü her daim müşteriye hatırlatılır. Havai fişekler, rengarenk şehir manzaraları gibi demo görüntüleri bilmeyen yoktur.

Sony ise biraz daha farklı bir yaklaşım izlemeye karar vererek, yeni televizyonlarının tanıtımı için 8K görüntü kalitesiyle Gran Turismo Sport oyununu ekrana yansıtmayı seçti. Japon devinin CES 2019’daki standına gidenler, 98 inçlik devasa LCD televizyon Z9G karşısında hayrete düştü. Yeni teknolojiler sayesinde görüntü kalitesi 8K’ya çıkan popüler yarış oyunu televizyonun ekranındaydı.

Haliyle bu görüntü pek çok söylentiye sebep oldu. Evet, televizyon muhteşem ve oyun harika görünüyor. Peki oyunlar gerçekten 8K olacak mı? Sony PS5, 8K görüntüyü destekleyecek mi? 8K oyunlar kaç günde inecek ve kotamıza ne kadar zarar verecek? Bu soruların hiçbirine verilmiş bir cevap yok. Zaten PS5 hakkında bir açıklama da yapılmış değil, sadece tahminler bu yönde.

Televizyonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve fiyatı hakkında bir bilgi yok; yine de bir tane istiyorsanız şimdiden para biriktirmeye başlamanızı tavsiye ederiz.