Tesla ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Şirket, yenilenmiş bir Model Y üzerinde çalışıyor ve bu otomobili Çin'de üretecek. Eğer böyle bir şey olursa Tesla'nın Türkiye'deki varlığı tehlikeye girebilir. En azından rekabetçi fiyatlar açısından...

Elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili Türkiye'yi de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir haberine göre Tesla, 2024 yılı için yenilenmiş bir Model Y üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, tek başına heyecanlı ve iyi gibi görünse de dahası var...

Kaynakların iddialarına göre Tesla, yenilenen Model Y'yi Çin'de üretecek. Planlanan seri üretim tarihi ise yılın ortası. Eğer böyle bir şey gerçekleşir ve Tesla Model Y üretimi Çin'e kayarsa Tesla'nın Türkiye'deki geleceği sona erebilir. Bu olmasa bile fiyatlarda çok ciddi artışlar yaşanacaktır. Tamam da niye?

Tesla'nın Türkiye'deki geleceğini tehlikeye atacak şey, hükûmetin düzenlemeleri!

Hükûmet, daha birkaç hafta önce bir karar aldı ve Çin'den elektrikli otomobil ithalatına kısıtlamalar getirdi. Detaylarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz düzenleme, en basit anlatımı ile markalara en az 20 yetkili servis kurma ve 40 çalışanlı çağrı merkezi oluşturma gibi zorunluluklar getiriyordu. İşte Tesla buna yanaşmak istemeyebilir ve hâl böyle olunca Model Y satışlarını Türkiye'den çekebilir gibi görünüyor.

Öte yandan; işin bir de vergi boyutu var. Bilindiği üzere Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanıyor. Bu ilave gümrük vergisi, "verginin vergisi" uygulaması nedeniyle araç fiyatlarına yüzde 54 yük bindiriyor. Avrupa'dan gelen elektrikli otomobillerde ise böyle bir durum söz konusu değil. Eğer Bloomberg'in iddiası gerçek olursa yenilenen Model Y, Türkiye'de tercih edilmeyebilir.

Tesla, Türkiye'de başka bir model ile hizmet vermeye devam edebilir

Burada şöyle bir husus var; Tesla'nın planlarını tam olarak bilmiyoruz. Mesela Model Y, hâlihazırda Almanya'da da üretiliyor. Yenilenen Model Y ile bu durumun devam edip etmeyeceği belli değil. Eğer tüm Model Y üretimi Çin'e kaydırılırsa Almanya'daki fabrika boşa çıkmış olur. Şirket belki de burada Model 3 üretmeye başlar. Böyle bir senaryoda Türkiye'ye gelen Tesla otomobil, muhtemelen Model 3 olur. Tüm bunların netleşmesi için resmî açıklamayı görmek gerekecek.