Bağlantı konularındaki güvenliği artırmak için geliştiriciler yeni bir USB-C protokolü geliştirdi.

USB-C kabloları etrafımızda her yerde görmek mümkün. Bazı cihazlar hala eski microUSB girişini kullanıyor olsa da 2019 yılında bu durum değişecek gibi görünüyor.

USB yeniliklerini yöneten organizasyon olan USB Implementers Forum, cihazınızı veri sızıntıları, virüsler ve kötü olan her şeyden koruyacak yeni bir USB Type-C Authentication Program (USB Type-C Kimlik Doğrulaması Programı) isimli bir program yayımladı.

Yeni protokol, mevcut standartları direkt olarak benimsemek yerine cihaz üreticilerinin izlemesi gereken standartları benimsiyor. Başka bir deyişle, USB-C kullanan cihazlar ve şarj aletlerine uygun kriptografik tabanlı kimlik doğrulamalarının detaylarını çıkarıyor.

Bu protokol, şarj aleti ya da cihaz bağlandığı anda bağlantıdaki kimlik doğrulamasını kontrol ediyor. Bu da telefonunuzun yalnızca izinli ve güvenli şarj aletleriyle şarj edilmesi gibi artılar sağlıyor. Teknoloji konusunda büyük bir yenilik ve gelişme olacak protokolün, aynı zamanda yalnızca güvenilir USB-C cihazlarını kullanan kuruluşlarda da kullanılması bekleniyor.