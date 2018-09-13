  • Yenilenen Chrome’un Arayüzünü Nasıl Eski Haline Getiririz?

Yenilenen Chrome’un Arayüzünü Nasıl Eski Haline Getiririz?

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Google'ın Chrome için uyguladığı yeni görünümüne alışamayanlar veya sevmeyenler için, nasıl eski haline getirebileceğinizin detaylarını paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Chrome’un yeniden dizayn edilen yeni arayüzünden sonra, bazı internet kullanıcıları bu farklılığa alışamadığı için eski görünüme geçmenin yollarını aramakta. Biz de bu durumun çözümünü adım adım sizinle paylaşıyoruz.
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Adım 1:

Mümkünse yeni bir Chrome sayfası açın. (Mevcut kullandığınız kapanabilir)

Adım 2:

 Adres çubuğuna chrome://flags/#top-chrome-md adresini kopyalayıp, yapıştırın ve Enter'a basın.

Adım 3:

Çıkan ekranda sarı renkle vurgulu olan ayarı "Normal" (veya default) olarak ayarlayın.

Adım 4:

Ve son olarak 'Uygula'ya basın. 

Web tarayıcınız yeniden başlayacak. Ardından kaldığınız yerden kullanmaya devam edebilirsiniz. 
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Etiketler: chrome
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