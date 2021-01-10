Dünya çapında animasyon filmleri hem çocuklar için hem de yetişkinler için fazlasıyla bulunuyor. Ülkemizden de fazla olmasa da göğsümüzü kabartan birkaç animasyon filmi beyaz perdeye geçmişten gümümüze sunulmuş durumda. Bu içeriğimizde sizler için hazırladığımız en iyi Türk yapımı animasyon filmleri listemizi sunuyoruz.

Türk Sineması’nın yıllardır en çok eksikliğini çektiği kategori kesinlikle animasyon filmleridir. Dünya üzerinde Buz Devri, Shrek, Arabalar, Oyuncak Hikâyesi gibi aile ile izlenebilir olan animasyon filmleri ve South Park, Family Guy, The Simpsons, Ted gibi yetişkin içerikli animasyon filmleri bulunuyor. Türk Sinemasında da bu yapımlar kadar popüler olmasa da birkaç iyi animasyon filmi bulunuyor.

Hazırladığımız bu listede en iyi Türk yapımı animasyon filmlerini IMDb puanlarına göre sıraladık. Türk yapımı animasyon filmleri arasında hem ailenizle ve çocuklarınızla izleyebileceğiniz eğlenceli macera filmleri hem tarihi belgesel niteliğinde dram filmleri hem de yetişkin içerikli komedi filmleri bulunuyor.

En iyi yerli animasyon filmleri:

Kötü Kedi Şerafettin

Çanakkale Geçilmez

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri

Doru

Ayas

Rafadan Tayfa: Göbeklitepe

Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış

Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu

Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu

Tarih: 14 Kasım 2014

Tür: Animasyon, Komedi, Fantastik

IMDb: 5,3

Rotten Tomatoes:-

Süre: 1 saat 25 dakika

Kaşif Evliya Çelebi, en yakın arkadaşı Kaz ile birlikte gençlik iksirini bulup içerler ve dünyayı dolaşacak kadar uzun yaşamayı isterler. Kötü kalpli kraliçe bunu öğrendiği zaman bu iki kadim dostu uzun ve derin bir uyku ile cezalandırır. Evliya ve Kaz, yüzyıllar sonra İstanbul’da uyanır ve kötü kraliçe ile baş etmeye devam ederler.

Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış

Tarih: 12 Aralık 2014

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

IMDb: 5,6

Rotten Tomatoes: -

Süre: 1 saat 15 dakika

Rimo ve Zimo isimli aralarında küçük bir çöl bulunan birbirinden çok uzak olmayan iki şehrin sakinleri, birbirlerinden yıllardır uzak duruyor, nefret ediyor ve kin besliyorlardı. Bir gün Bızdık ve Minik isimli Rimolu iki küçük serseri, bir macera için çöle gitmeye karar verirler ve Zimolar ile yıllardır bulunan husumeti bitirmeye yol açarlar.

Rafadan Tayfa: Göbeklitepe

Tarih: 27 Aralık 2019

Tür: Animasyon, Macera

IMDb: 5,7

Rotten Tomatoes: -

Süre: 1 saat 29 dakika

21 yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olan 12 bin yıllık tapınak Göbeklitepe’yi konu alan Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, hem çocuklarınızla iyi vakit geçirebileceğiniz eğlenceli karakterler içeriyor hem de Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan ve insanlık tarihi açısından büyük öneme sahip Göbeklitepe tapınağını çocuklarınıza güzel bir şekilde anlatıyor.

Ayas

Tarih: 22 Kasım 2013

Tür: Animasyon, Aile

IMDb: 5,9

Rotten Tomatoes: -

Süre: 1 saat 22 dakika

Altı yaşındaki Ayas, kocaman bir aileye sahip. Doğup büyüdüğü yer olan İstanbul’da kardeşi ve tüm kuzenleri ile birlikte çeşitli maceralara atılan Ayas meraklı, zeki ve asla canı sıkılmayan neşeli bir çocuk.

Doru

Tarih: 7 Temmuz 2017

Tür: Animasyon, Aile

IMDb: 6,0

Rotten Tomatoes: -

Süre: 1 saat 31 dakika

Kendi sürüsünün en küçük atı olan Doru, küçük olmasına rağmen doğuştan bir liderdir. Ancak annesi, onun insanlar tarafından kaçırılmasını istemediğinden babasının bir yarış atı olduğunu ondan yıllarca saklamıştır. Doru’nun bu gerçeği yanlışlıkla keşfetmesinin ardından annesinin öngörüsü de maalesef gerçek olur.

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

Tarih: 26 Ekim 2018

Tür: Animasyon, Macera

IMDb: 6,5

Rotten Tomatoes: -

Süre: 1 saat 29 dakika

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminin sinema filmi olan Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası, unutulmuş İstanbul gezginlerinin kitaplarındaki gizemli cihazları aramaya başlayarak mahallelerini kurtarmak için mücadele ediyorlar.

Çanakkale Geçilmez

Tarih: 17 Mart 2008

Tür: Animasyon, Dram

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: -

Süre: 1 saat 20 dakika

2000 neslinin ilkokulda neredeyse tüm boş derslerde defalarca izlediği, Çanakkale’de Türk milletinin verdiği savaşı animasyon olarak anlatan Çanakkale Geçilmez filmi, en ikonik Türk yapımı animasyon filmi diyebiliriz.

Kötü Kedi Şerafettin

Tarih: 5 Şubat 2016

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %33

Süre: 1 saat 26 dakika

Bugüne kadar ülkemizden çıkmış olan ve IMDb’de Türk yapımı animasyon filmleri arasından en yüksek puana sahip olan Kötü Kedi Şerafettin, pek ailenizle izleyebileceğiniz bir yapım değil. İçerisinde alkol, sigara ve argo unsurlarını barındıran bir komedi yapımı olan Kötü Kedi Şerafettin’i izlemenizi kesinlikle tavsiye ederiz.

Böylelikle en iyi Türk yapımı animasyon filmleri listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz Gelmiş Geçmiş En İyi 22 Animasyon Filmi içeriğimize de göz atabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.