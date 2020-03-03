Yerli Hava Savunma Sistemi, Suriye Sınırında Görev Alacak

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklama ile yerli hava savunma sistemleri olan Hisar A ve Hisar O’nun Suriye sınırında kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Demir, yeni hava savunma sistemlerinin, savunmaya başka bir boyut katacağını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli hava savunma sistemleri, İHA ve SİHA’larla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, İHA ve SİHA’ların şu an etkin olarak kullanıldığı belirtirken, yerli hava savunma sistemleri olan Hisar A ve Hisar O’nun da sahada kullanılacağını açıkladı.

Hava savunmasının katmanlı bir sistem olduğunu söyleyen Demir, yakın hava savunması yapan ve parçacıklı mühimmat atan Korkut sisteminin halihazırda devrede olduğunu söyledi. Demir, Korkut sisteminin yanında Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinin de sahada olacağını söyledi. Hisar A ve Hisar O’nun bu hafta sınıra kurulacağını bildiren İsmail Demir, yerli hava savunma sistemlerinin sahada önemli avantajlar yaratacağını söyledi.

Hisar A ve Hisar O, alçak ve orta irtifalı hava saldırılarına karşı koruma sağlayacak yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerdir. Alçak irtifada savunma sağlayan Hisar A sistemi, alçak irtifada bulunan savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar ve füzelere karşı savunma sağlıyor.

Takımlar halinde de çalışabilen Hisar A, hedefleri tespit ederek, dost ya da düşman olarak teşhis edebiliyor. Komuta merkezinden kontrol de edilebilen Hisar A, kötü hava koşullarında dahi gece ve gündüz çalışabiliyor.

Orta irtifada bulunan düşman araçlarına karşı savunma sağlayan Hisar O hava savunma sistemi, orta irtifada bulunan savaş uçakları, helikopterler, İHA’lar ve füzelere karşı savunma sağlıyor. Tabur ve batarya seviyesinde hava savunması sağlayan Hisar O’lar, komuta merkezilerinden kontrol edilebiliyor. TSK’nın bütün kuvvetleri ile koordinasyon içinde çalışan Hisar O hava savunma sistemleri, tehditleri değerlendirerek dost ve düşmanları ayırabiliyor.

TRT Haber'in Hisar A'nın özelliklerini özetlediği görseller: