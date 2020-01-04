Yerli Otomobil Fabrikasının Kurulacağı Arazide İncelendi

Bursa Valisi, Ak Parti milletvekilleri ve bakanlık görevlileri, yerli otomobilin kurulacağı Bursa, Gemlik'teki araziyi inceledi. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarını yalanladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yaklaşık 18 aydır süregelen çalışmaların sonucu olarak yerli arabayı beğeniye sunmuştu. Yerli otomobil, tanıtımın ardından oldukça olumlu tepkiler almasına rağmen insanların aklında “fabrika nereye kurulacak?” sorusu gelmişti.

Bu soruların ardından fabrikanın, Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan askeri bir bölgeye inşa edileceği söylenmişti. Bugün ise Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeyi incelemeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AKP İl Başkanı Ayhan Salman’a fabrikanın inşa edileceği arazi hakkında bilgiler verdi.

Milletvekili Zafer Işık, ‘zeytin ağaçları kesilecek’ iddialarını yalanladı:

Yapılan gezinin ardından konuşan Zafer Işık, yerli otomobilin üretileceği arazide incelemelerde bulunduklarını ve bilgi topladıklarını belirtti. Özellikle bazı yerlerde “zeytin ağaçlarının kesileceği” iddialarının dolaştığının altını çizen milletvekili, "Fabrika için tahsis edilen arazide inceleme yapıyoruz. Fabrika için kullanılacak alan tamamen boş, sazlık, askeri tesislerin kullanımında olmayan bir alan olacak. Dolayısıyla bu bölgede hiçbir ağaç kesimi yapılmayacak” diyerek bu iddiaları yalanladı.

Fabrikanın kurulacağı alanın TSK tarafından aktif olarak kullanılmadığına da vurgu yapan Işık, yerli otomobil fabrikasının inşa edileceği alanla ilgili planlamaların ve düzenlemelerin ilgili bakanlıklarca yapılacağını, sürecin resmen işlemeye başladığını ve süreç takibinin de bakanlıkça yapılacağını da sözlerine ekledi.

Yapılan son açıklamalara yerli otomobilin üretimlerine 2021 yılında başlanacak. 2022 yılında tüm ülkede şarj altyapısı hazır hâle getirilecek ve yine 2022 yılında araçların seri üretimine başlanacak. Son olarak yerli araçların fiyatlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmadığını da hatırlatalım.