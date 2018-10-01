Türkiye’de üretilen malların yerli olduğunu belirtmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından “Yerli Üretim” logosu tanıtılmıştı. Ürünlerdeki etiketlerde yer almaya başlayan logo, bazı büyük hatalarla karşımıza çıkmaya başladı.

Yerli Üretim logosu, geçtiğimiz günlerde büyük tartışmalar eşliğinde duyurulmuştu. Tartışmanın odağında ise logonun tasarımının oldukça basit gibi görünmesi ve ‘madem yerli üretimi belirtmek için yapıldı, neden üzerinde Türk Bayrağı yok?’ gibi konular yer alıyordu. Bu konuyla ilgili detaylı bir haber hazırlamış ve sizlere aktarmıştık.

İşte bu logo artık ürünlerdeki yerini almaya başladı fakat kafaların epey karışık olduğu belli, zira logonun kullanım alanıyla ilgili bazı fahiş hatalar yapılmış durumda. Bu hatalardan en dikkat çekeni ise ithal ürünlerin üzerinde de ‘Yerli Üretim’ logosunun bulunması. Bununla ilgili ilk örneği hemen aşağı bırakalım.

Etiketin üzerinde hem ithal hem de ‘yerli üretim’ logosunun yer alması, haliyle insanların dikkatini çekmiş durumda. Bunun dışında Coca-Cola gibi bazı ürünlerin üzerinde de yerli üretim logosu yer alıyor fakat bu ürünlerin üretiminin ülkemizde yapılıyor olması, logonun kullanılması konusundaki sıkıntıyı ortadan kaldırıyor.

Yerli Üretim logosuyla ilgili elimize ulaşan ilk bilgiler bunlar. Herhangi bir gelişme olduğunda sizleri tekrar bilgilendirmeye devam edeceğiz.