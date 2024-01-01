Her yıl çektiği "abartılı yılbaşı videosu" konsepti ile yılbaşının demirbaş fenomeni hâline gelen Yiğit Çalışan, 2024 yılı videosunu paylaştı. "Tek gecelik fenomen", bu yıl abartısız bir video ile karşımıza çıktı.

Gece yarısı itibarıyla bir yıl daha geride kaldı. Geçtiğimiz gece, ülkenin ve hatta dünyanın dört bir yanında bir dizi kutlama yapıldı. Sosyal medya, bu kutlamalardan gelen görüntülerle dolup taştı. Ancak pek çoğumuzun, paylaşım yapmasını beklediği bir isim vardı. O isim, Yiğit Çalışkan'dı.

Yiğit Çalışkan ismi tanıdık gelmiyorsa hafızalarınızı tazeleyelim. Pek çok kişinin "tek gecelik fenomen" olarak bildiği Yiğit Çalışkan, yıllardır abartılı yılbaşı videoları ile gündeme geliyor. Ancak bu kez, çok da böyle bir şey olmadı. Tabii Çalışkan'ın bu yıl abartılı olmayan "abartılı 2024 yılbaşı videosu", sosyal medyada gündem oldu. Gelin Çalışkan'ın paylaşımına, geçtiğimiz yıllarda paylaştığı videolara ve sosyal medyadaki tepkilere bakalım.

Tek gecelik fenomenin 2024 videosu şöyle:

Normalde kendini yerden yere vuran, bazen yaralama boyutuna gelen Yiğit Çalışkan, bu yıl bu kutlama yapmadı. Paylaşımların başladığı yıldan beri genelde olumsuzlukla geçirdiğimiz yılların aksine 2024, iyi geçerse şaşırmayız.

Çalışkan'ın 2024 kutlamasına gelen tepkiler:

Tek gecelik fenomenin geçtiğimiz yıllarda paylaştığı videolar şöyleydi:

2023 kutlaması:

2022 kutlaması:

2021 kutlaması:

2020 kutlaması:

2019 kutlaması:

2018 kutlaması: