Yıldızlar Şimdiye Kadar Ne Kadar Işık Üretti?

Bilim insanları, sayısı rakamlarla ifade edilemeyen, Big Bang'ten bu zamana kadar üretilmiş yıldız ışığını hesaplıyorlar.

Evrenin büyüklüğü, sınırları, içinde bizden başka yaşam olup olmadığı tarih boyunca merak konusu olmuştur. Bilim insanları, her geçen gün bu uçsuz bucaksız galaksilerin farklı bir özelliğini keşfediyorlar. Şimdilerde ise çok ilginç bir çalışma yapılıyor: "Acaba evren, şimdiye kadar toplamda ne kadar yıldız ışığı üretti?"

Daha önce hiç yapılmamış olan bu çalışma, kozmos ile ilgili pek çok sorunun cevap bulmasına da yardımcı oalcak. Evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor ve yıldız oluşumunun da hemen sonrasında gerçekleşmeye başladığı sanılıyor. O zamandan bu zamana geçen süre içinde trilyonlarca yıldızın doğup söndüğü düşünülüyor. Bu çalışma ile ilk yıldızın nasıl oluştuğu, ne kadar ışık yaydığı gibi bilinmeyen sorular yanıtlanabilecek.

Planlanan ölçümler, NASA'nın Fermi uzay teleskobu sayesinde yapılıyor ve rakamsal olarak yıldızların ne kadar ışık yaydığı hesaplanabiliyor. Bu rakamlar şuan bilim insanlarının elinde mevcut olsa da, bizlere ne sözlü ne de yazılı olarak ifade edebiliyorlar çünkü rakam dizisinin içerisinde gerçekten çok fazla sıfır var.

Yıldızlardan çıkıp böyle büyük bir evrene yayılan ışıklara rağmen, bizler evrenin aydınlığını 4 kilometre ötede yanan 60 Wattlık bir ampulu görebileceğimiz aydınlıkta görüyoruz. Bunun nedeni güneş sistemimize ve galaksimize tüm bu ışığın ulaşamıyor oluşu. NASA'nın teleskobu ise tüm ışık kırılmalarını ve galaksimizin çok daha ötesini gösterme kabiliyetine sahip.

Edinilecek bilgiler, başta tahmin edilenden çok daha büyük bir aydınlanmaya yardımcı olabilecek. Çalışmayı yürüten araştırmacılar, bu sayede evrenin ilk oluşumuna kadar iz sürebileceklerini ve hatta belki bir gün büyük patlama ile ilgili verilere bile ulaşabileceklerini açıkladılar.