Yönetmenlerin Ressamlara Selam Durduğu Film Sahneleri

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Modern zamanlarda en popüler sanat eserleri arasında filmler başı çekse de resim sanatı, geçmişte görsel sanatların en popüler haliydi. Bazı yönetmenler, ünlü ressamlara ve tablolara göndermeler yapmayı seviyor.

Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir bilinmez ancak teknoloji her şey gibi sanatı da değiştiriyor. Bunun belki de en net örneği de görsel sanatlar içerisinde görülebiliyor. Heykeller ve resimler zamanla popülerliklerini sinemaya bırakıyor. 

Günümüzde de sinema ciddi bir atılım gösteriyor olsa da eski ressamların klasik sanat eserleri, hâlâ belirli filmlerde kendilerine yer bulabiliyor. Film yönetmenleri, büyük ressamların meşhur tablolarına göndermeler yapmayı seviyor. Facebook’taki Libreria Venir hesabı bu sahnelerle tabloları bir araya getirmiş.

Forrest Gump - Robert Zemeckis (1994) | Christina's World - Andrew Wyeth (1948)

forrest gump

A Star Is Born - George Cukor (1955) | Frieze Of Dancers - Edgar Degas (1883)

a star is born
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Shutter Island - Martin Scorsese (2010) | The Kiss - Gustav Klimt (1908)

glimt

A Clockwork Orange - Stanley Kubrick (1971) | Prisoners Exercising - Vincent van Gogh (1890)

van gogh
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Saturn Devouring His Son - Francisco de Goya (1819–1823) | Pan's Labyrinth- Guillermo del Toro (2006)

goya

Ascending & Descending - M.C. Escher (1960) | Inception - Christopher Nolan (2010)

inception

House by the Rail Road - Edward Hopper (1925) | Psycho - Alfred Hitchcock (1960)

hitchcock

The Death of Marat - Jacques-Louis David (1793) | Fight Club - David Fincher (1999) | The Godfather: Part II - Francis Ford Coppola (1974)

fight club
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Cabaret - Bob Fosse (1972) | Portrait of the Journalist Sylvia von Harden - Otto Dix (1926)

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Viridiana - Luis Buñuel (1961) | The Last Supper - Leonardo da Vinci (1495-1498)

son akşam yemeği

Avatar - James Cameron (2009) | Floating Islands - Roger Dean (1993)

avatar
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Ünlü Heykelleri Gerçek Hayata Döndüren Ressamın Muhteşem Çalışmaları

The Truman Show - Peter Weir (1998) | Architecture au clair de lune - René Magritte (1956)

truman show 

Labyrinth - Jim Henson (1986) | Relativity - MC Escher (1953)

labyrnth

Kaynak : https://t24.com.tr/foto-haber/iste-sanat-eserlerinden-esinlenen-film-sahneleri,9416/30
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