ABD'de seçimler yaklaşırken başkan adayları da açık oturumlarda karşı karşıya geliyor. Son oturumlardan birinde Bernie Sanders ve Joe Biden karşı karşıya gelirken Sanders’ın bir sözü, YouTube’a adeta altın bir trolleme fırsatı sundu.

İngilizce’deki 'The' sözcüğünün Türkçe’de bir karşılığı yoktur. 'The' aslında bir kesinliği ya da tanımlı olma durumunu gösterir. Örnek vermek gerekirse Yüzüklerin Efendisi serisinde bahsedilen yüzüğün hangisi olduğunu herkes bilir. Bu yüzden yüzüğe verilen 'The One Ring' ismi 'Tek Yüzük' şeklinde çevrilmiştir.

Bizdeki işaret sıfatını da andıran bu ön ek, anlamda değişiklikler yapar. Diyelim ki bir otobüs bekliyorsunuz, otobüs uzakta ve numarasını okuyamadınız. Bu nedenle "I saw a bus" (Bir otobüs gördüm) dediniz. Otobüs biraz daha yaklaşmış ve sizin beklediğiniz otobüs olsaydı "I saw the bus" (Otobüsü gördüm) derdiniz. Bunları anlatıyoruz çünkü YouTube'un troll girişimi tam olarak bu konuyla alakalı.

Bernie Sanders’tan ilginç hata:

Vermont senatörü Bernie Sanders, başkanlık tartışmasında ilginç bir ifade kullandı ve bu ifade, sosyal medya hesabındaki açıklamada da yer aldı. Açıklamada “the YouTube” ifadesi kullanılması bir anda gündem oldu zira özel isimlerin önüne 'the' konmuyor ki zaten özel isimli şeylerden bir tane oluyor. Yani 'The YouTube' ya da 'The Webtekno' gibi şeyler dil bilgisi anlamında genelde yanlış oluyor.

Bernie Sanders’ın sosyal medya ekibi tarafından düzeltilmeyen hata bir anda internette gündem oldu. YouTube da adeta altın tepside sunulan bu fırsatı kaçırmadı ve resmi Twitter hesabında ismini The YouTube olarak değiştirdi.

Sanders şakaların da odağında:

Bernie Sanders’ın destek fonu toplama çalışmaları da internette 'meme' adı verilen şakaların konusu olmuştu. Bu olayda da Twitter kullanıcıları The YouTube ifadesini şaka malzemesi hâline getirdi.

Bir kullanıcı, Sanders’ın "the YouTube" diyerek yaşlılara ulaşmaya çalıştığını söylerken bir başkası da platformun adının eskiden The YouTube olduğunu, Justin Timberlake’in tavsiyesi üzerine YouTube hâline getirildiğini söyledi.

Bernie Sanders, bu ifadeyi insanların Joe Biden’ın sosyal hakları kesmek konusundaki açıklamaları nedeniyle gündeme getirmişti. Joe Biden’ın 2007 yılında bütçe kesintisi için yaptığı açıklamalarda, bütçeden ilk olarak sosyal güvenlik harcamalarını keseceğini söylediği videoların YouTube’da yer aldığını söylemişti.