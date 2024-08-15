Pindrop, deepfake içeriklerin %99'unu başarıyla tespit edebilen yeni yapay zekâ aracı Pulse Impact'i duyurdu.

Ses güvenliği, kimlik doğrulama ve sahtecilik tespit çözümleri sunan Pindrop, yapay zekâ ile oluşturulmuş deepfake sesleri %99 oranında tespit edebilen Pulse Impact adlı aracını duyurdu. Bu yapay zekâ aracı internet tabanlı olarak çalışıyor.

Pulse Impact, geliştirdikleri sistemin herhangi bir yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sesleri tespit edebildiğini belirtiyor. Firma, deepfake ile mücadele için şirketlere üyelik tabanlı güvenlik sistemleri sağlıyor.

Ses tabanlı deepfakelere karşı önlem

Deepfake ile üretilen içerikler uzun zamandır var olsa da, üretken yapay zekâların yükselişi ile birlikte deepfakeler de internette kendilerine daha çok yer bulmaya başladı. Popüler üretken yapay zekâ araçları kullanılarak ünlüler, iş insanları ve politikacılar taklit edilirken bu teknolojinin dolandırıcılık amacıyla da kullanıldığına sık sık rastlıyoruz.

Pindrop'un şirket içi raporlarına göre ABD'de milyonlarca yetişkin, kendi deepfake versiyonu oluşturulmuş birini tanıyor. Bu sahte içerikler arasında fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar gibi içerikler yer alıyor ve sayılarındaki artış da yapay zekâ ile açıklanıyor.

Pindrop bu sorunları çözmek için bu yılın başlarında Pulse suite ürünlerini tanıtmıştı. Pulse Impact de bu grubun bir parçası olacak ve deepfake ile yapılan aramalara cevap vermekte kullanılacak.