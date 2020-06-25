Popüler video paylaşım platformu YouTube, son paylaştığı verilerle kullanıcıların telefonlardan uzaklaşarak büyük ekranlara yöneldiğini ortaya koydu. Şirket, ABD'de ayda 100 milyonu aşkın kişinin televizyonu üzerinden YouTube'a girdiğini aktardı.

YouTube, günden güne büyümeye devam ediyor. Milyonlarca içeriği bünyesinde barındıran platform, birçok farklı cihaz aracılığıyla kullanılabiliyor. Uygulama çeşitli platformlarda kullanılmasına rağmen son zamanlarda kullanıcılar içerikleri daha büyük ekranlardan görüntülemeye başladı. Son ortaya çıkan verilere göre YouTube kullanıcıları telefonlarından uzaklaştı.

İzleyicilerin görüntüleme davranışlarında ortaya çıkan değişim, ilginç bir istatistiği de gün yüzüne çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan verilere göre her ay 100 milyonu aşkın kullanıcı YouTube ve YouTube TV'yi televizyonlarında izliyor. Bununla birlikte televizyon izleme süresi de geçen yıla oranla %80'lik bir oranda artarken canlı içerik izleme oranı 2019'a göre %250 artış gösterdi.

YouTube, sanal yarışma Ultimate Home Championship'i duyurdu:

YouTube, dijital reklam pazarını hedefleyen bir etkinlikte NewFronts sunumunun bir parçası olarak bu istatistikleri vurguladı. Şirket, ayrıca atletlerin ve YouTube karakterlerinin evde yaptıkları etkinliklere dayanan bir sanal yarışma düzenleyeceğini duyurdu. 'Ultimate Home Championship' olarak adlandırılan sanal yarışma, ünlü basketbolcu Stephen Curry'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ve toplanan paralar koronavirüs yardımlarında kullanılacak.

YouTube'u bünyesinde barındıran Google, uzun bir süredir kullanıcıları telefonlar yerine daha büyük ekranlara yönlendiriyordu. Şimdi ortaya çıkan verilere bakarsak Google'ın bu çabaları meyvesini vermiş gibi görünüyor. Aslında koronavirüs nedeniyle birçok kişinin evde kalması da televizyon kullanımının artmasında önemli bir rol oynadı.

YouTube, bu salgın sırasında kullanıcıların izleme alışkanlıklarının nasıl değiştiğini de bizlerle paylaştı. Maya ile alakalı videoların izlenme oranı, mart ayının ortasından mayıs ayının sonuna kadar %400'lük bir artış gösterdi. Yemek yapma videolarının izlenme sayısı geçen seneye göre %45'lik bir artış yaşarken evde egzersiz videoları mart ayının ortasından bu yana %200'lük bir artışa sahne oldu.