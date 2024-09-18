YouTube, kullanıcıların istediği içeriklere ve daha küçük içerik üreticilere erişebilmesini sağlayacak yeni özellik üzerinde çalışıyor.

YouTube, içerik üreticilerinin büyümesini desteklemek için yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı. Hype adı verilen bu özellik, 500 bin abonenin altındaki görece küçük kanalları öne çıkarmayı amaçlıyor. YouTube'un Ürün Yönetimi Direktörü Bangaly Kaba, yeni özellik ile birlikte kullanıcıların, bir videoyu izledikten sonra "hype" yapmalarına izin verecek. Böylece küçük kanallar daha çok keşfedilecek ve bu kanalların izlenme oranları artacak.

Yeni sistem, bir içerik yayımlandıktan sonraki ilk yedi gün içinde kullanılabilecek ve yalnızca abone sayısı 500 binin altında olan kanallarda kullanılabilecek. Her bir kullanıcının yalnızca 3 hype hakkı bulunacak. Yani bir anlamda kullanıcılar, "Ben bu içeriği beğendim, siz de beğenebilirsiniz" diyecekler.

2023 yılından bu yana geliştirme süreci devam ediyor.

YouTube, 2023 yılından bu yana Hype özelliği ve daha küçük kanalların daha çok izlenmesini sağlayacak özellikler üzerinde çalışıyor. Daha küçük kanallar için kullanılan Hype, daha fazla etki yaratıyor. En çok puan toplayan kanallar da ülkelere göre liderlik tablolarında sıralanacak.

Öte yandan YouTube, bu sistemin kötüye kullanılmasını engelleme amacıyla bir de algoritma geliştirdi. Bu amaçla kullanıcılara kısıtlı sayıda hype yapma hakkı verildi. Kullanıcılar her hafta hangi videolara hype verdiklerine dair bir rapor alabilecekler. Ayrıca içerik üreticileri de takipçileri ile daha güçlü bir bağ kurabilecekler ve hype'lanan videolardan da ek gelir elde edebilecekler.