YouTube, Videoyu Durduğunuzda Reklam Gösterecek

YouTube, reklamları biraz daha çoğaltacak yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı. İzlediği videoyu duraklatan kullanıcı, ekranda reklam görmeye başlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, yeni bir reklam uygulamasını hayata sokmuş gibi görünüyor. Kullanıcıların Reddit ve X gibi platformlarda yaptıkları paylaşımlara göre yeni reklam uygulaması, bir video durdurulduğunda kendini gösteriyor.

Aslına bakacak olursak YouTube, duraklatılan videolarda reklam gösterme uygulamasını bir süre önce açıklamıştı. Ancak bugüne dek konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmamıştı. İşte gelen son haberler, YouTube'un yeni reklam uygulamasının hayata geçirildiğini gözler önüne seriyor.

YouTube'un yeni reklam uygulaması böyle görünüyor

YouTube'un yeni reklam gösterimi, oldukça basit bir kullanım mekanizmasına sahip. YouTube Premium abonesi olmadığınızı düşünün. PC'de, veya televizyonda izlediğiniz bir videoyu durdurdunuz. İşte yeni reklamlar, tam olarak bu esnada karşınıza çıkacak. Video gösterim ekranı küçülecek ve hemen yan tarafta reklam göreceksiniz.

YouTube'un yeni reklamlarını test etmek için birkaç deneme yaptık. Ancak yeni reklamlar henüz karşımıza çıkmadı. Eğer siz de YouTube'daki yeni reklamları görmeye başladıysanız nasıl bir deneyim sunduğunu bizlerle paylaşın.