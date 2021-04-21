YouTube, çocuklara özel eğitici ve eğlenceli içerikleri bir araya getirerek daha güvenli bir dijital ortam sunan uygulaması YouTube Kids'i Türkiye'de kullanıma sundu. An itibarıyla YouTube Kids, Türkiye'de masaüstü, iOS ya da Android üzerinden kullanılabiliyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube, platformda her yaştan insana hitap eden içeriklere sahip ancak bu içeriklerden bazıları özellikle çocuklar için pek de uygun değil. Bu durumun farkında olan Google, çocuklar için "YouTube Kids" adında bir yan uygulama yayınlamış ve çocuklar için faydalı ve keyifli içerikleri tek bir uygulamada toplamış durumda.

YouTube Kids, bugün itibarıyla Türkiye'de de hizmete başlıyor. Google Türkiye, YouTube Kids'in Türkiye lansmanı sırasında yapmış olduğu açıklamalarda çocuklara özel olarak geliştirilen bu hizmet sayesinde ebeveynlerin çocuklar için içerik profilleri oluşturabileceğini, zamanlayıcılar oluşturarak içerik tüketim saatlerini düzenleyebileceğini ifade etti.

Google, Türkiye'nin 20 kentinde çocuklar için bir eğitim programı başlatıyor

Yine Google Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 250 bin dolarlık bir bağış ile Türkiye'nin 20 kentinden 200 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediği bir eğitim programı başlatıyor. İnternet kullanımı konusunda çocukları bilgilendirmeyi amaçlayan bu eğitim programında BTK'nın Güvenli İnternet hizmeti ve Bilgi Teknolojileri İnternet Güvenliği Derneği de Google Türkiye'nin paydaşlarından olacak.

Google Türkiye, YouTube Kids uygulamasını, "Çocuklara daha güvenli bir ortam sunmak amacıyla tasarlanan YouTube Kids, çocukların yeni içerikleri ve heyecan verici ilgi alanlarını kendi başlarına keşfetmelerini hem daha kolay hem daha eğlenceli hale getirirken ebeveynler ile bakıcıların bu yolculuklarında onlara rehberlik etmesini kolaylaştırır" şeklinde açıklıyor.

Google Türkiye'ye göre YouTube Kids'in üç temel amacı bulunuyor:

Türkiye’deki tüm çocukların sevdiği karakterler sunmak.

Çocukların genel kültür bilgileri edinmelerini sağlamak

Çocukların yaratıcı oyunlar ve el sanatları yoluyla dünyayı keşfetmelerini sağlamak.

Google Türkiye, YouTube Kids aracılığı ile Türkiye'deki çocuk içerik üreticileri destekleyeceğini ve Türkçe içeriklere sahip çocuk YouTube kanallarının YouTube Kids ile önerileceğini ifade etti. Ebeveynler, YouTube Kids'te iş saatlerine ve çocuklarının ilgi alanlarına uygun filtreler uygulayabilecekler ve aileler, çocukları için koleksiyonlar oluşturarak yalnızca seçilen kanalların izlenmesini sağlayabilecek.

YouTube Kids'in ebeveynler için sunmuş oldukları en önemli araçlardan biri de istenilen konu ve etiketleri engelleme özelliği. Örneğin; çocuklarının “Slime videosu” izlemelerini istemeyen ebeveynler bu içerikleri filtreleyebiliyor ve çocukları, bu içerikleri görüntüleyemiyor. Ayrıca ebeveynler kendi YouTube hesaplarından çocuklarının ne izlediklerini görüntüleyip denetleyebiliyorlar.

YouTube Kids, çocuklar için güvenli bir dijital ortam sunuyor

Çocuklar için çok daha güvenli bir dijital ortam sumayı vadeden YouTube Kids'te ebeveyn odaklı içerik ve koleksiyonlar, yaşa göre içerik düzeyi, uygulama zamanlayıcı ve içerik engelleme gibi önemli araçlar yer alıyor. Ayrıca sanal ve zanaat, oyuncaklar ve oyunlar, öğrenim ve hobiler, diziler ve çizgi filmler gibi farklı kategorilerden her çocuğun ilgisini çekebilecek içerikler, YouTube Kids'i çocukların bolca vakit geçirebileceği bir uygulama haline getiriyor.

YouTube Kids'in web sürümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca hemen aşağıdaki bağlantılardan YouTube Kids'in Android ve iOS uygulamalarını da indirebilirsiniz.