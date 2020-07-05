YouTube Music, ‘Son Etkinlik’ Bölümünü Test Etmeye Başladı

Google’ın popülerleşen müzik servisi YouTube Music, kullanıcıların son hareketlerini kendilerine gösteren 'Son Etkinlik' bölümünü test etmeye başladı. Bu bölüm sayesinde kullanıcılar, kütüphanelerine ekledikleri son albüm ve çalma listelerini doğrudan görüntüleyebiliyorlar.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de de kullanıma açılan Google’ın abonelik sistemine dayanan müzik servisi YouTube Music, her geçen gün yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Şirketin müzik uygulaması, günümüzün diğer popüler uygulamalarında bulunan ve YouTube Music’te aranan birkaç özelliği kendi bünyesine katıyor.

YouTube Music’te görülen son yenilikse diğer platformların aksine daha çok Google Play Music’ten tanıdığımız bir özellik. Google, YouTube Music’te ‘Son Etkinlik’ bölümünü sınırlı sayıdaki kullanıcı üzerinde test ediyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde uygulamada yaptıkları son hareketleri görebiliyorlar.

Son kaydettiğiniz çalma listelerine ve albümlere kolayca ulaşabiliyorsunuz:

Uygulamada denenen ‘Son Etkinlik’ bölümü, kullanıcıların 'Kütüphane' sekmelerinin en üstünde yer alıyor. Kullanıcılar, bu kısımda kütüphanelerine en son kaydettikleri albümleri ve çalma listelerini görüntüleyebiliyorlar. Bu sayede kaydettiğiniz çalma listesine veya albüme ulaşmak için fazladan bir iki menü daha dolaşmanıza gerek kalmıyor.

YouTube Music’te şu anda test edilen ‘Son Etkinlik’ özelliği henüz tüm kullanıcılara yansımış durumda değil. Bununla birlikte özellik, dünya çapında her ülkede de bulunmuyor. YouTube, özelliği şu an için yalnızca Brezilya’daki kullanıcıları için yayınlamış durumda.

Her geçen gün daha da popüler olan ve kullanıcıların beğenisini toplayan YouTube Music, son zamanlarını oldukça hareketli geçiriyor. Google, müzik uygulamasını diğer uygulamalar üzerine tercih edilebilir yapmak için uygulamada eksik kalan her şeyi tek tek uygulamaya ekliyor.

Uygulama, geçtiğimiz günlerde Spotify’da da bulunan kişiye özel dört yeni çalma listesi yayınlamıştı. Bu çalma listeleri kullanıcıların istedikleri duyguya göre onlara kendi müzik zevklerine uyan şarkılar gösteriyordu. Çalma listeleri, yine diğer uygulamalarda olduğu gibi haftalık olarak güncelleniyor.