YouTube'un son Android beta sürümünde ses kalitesinin kontrol edilmesini sağlayan bir özellik tespit edildi. Ancak bu özellik, sadece Premium aboneler için kullanılabilir olacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video paylaşım platformu YouTube'un efsane bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi. Henüz geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan özellik, kullanıcıların YouTube'daki ses kalitesi üzerinde ayar yapmalarını mümkün kılacak. Ancak bu özelliğin sadece YouTube Premium abonelerine özel olacağı söyleniyor.

Ne içerik üreticiler ne de sıradan kullanıcılar, YouTube'daki ses kalitesi üzerinde ayar yapamazlar. Platform, ses kalitesini varsayılan olarak 48KHz ses kalitesine karşılık gelen "Opus 251" isimli kodek ile uyumlu olacak şekilde ayarlamıştı. Yani isterseniz 144p isterseniz de 4K video izleyin, ses kalitesi Opus 251'in dışına çıkmaz.

Yeni özellik, ses kalitesinin manuel olarak ayarlanabilmesini sağlayacak

YouTube'un son Android beta sürümünün kodlarında tespit edilen özellik, kullanıcılara "Otomatik", "Normal" ve "Yüksek" şeklinde üç ses ayar seçeneği sunacak. Otomatik seçeneği internet bağlantı kalitesini, Normal seçeneği ise mevcut ses ayarını koruyacak. Yüksek seçeneğini aktif eden kullanıcı ise bir videodaki sesi daha net duyabilecek.

YouTube'un yeni özelliği, teknik aksaklıklar nedeniyle ses kalitesi düşük olan videolar için hayat kurtarıcı olacak gibi görünüyor. Çünkü bir kullanıcı, bu özellik sayesinde ses kalitesi düşük olan bir videoyu izlerken daha iyi bir deneyim yaşayabilecek. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.